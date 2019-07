Analista: iPhone 2019 supporterà Apple Pencil

Citi Research analizzando i dati concernenti il terzo trimestre fiscale di Apple riferisce potenziali novità della prossima versione di iPhone 2019 e afferma che tra queste c’è il possibile supporto all’Apple Pencil.

La Apple Pencil è stata presentata nel settembre del 2015 come accessorio per iPad Pro acquistabile separatamente, in grado di funzionare in abbinamento al display Multi-Touch per disegnare in modo più fluido e naturale. Sensori specifici sulla penna misurano sia la pressione sia l’inclinazione, offrendo un’esperienza di disegno fluida e veloce, mentre il connettore Lightning integrato consente di abbinare e ricaricare il dispositivo in modo semplice e veloce.

Apple – scrive BusinessInsider – attualmente vende due modelli di Apple Pencil: un primo modello, compatibile con i nuovi iPad Pro, e la vecchia versione che funziona anche con il nuovo iPad Air, l’iPad mini e l’iPad di sesta generazione; l’iPhone 2019 – afferma Citi Research – sarà compatibile con questo accessorio”

Non è la prima volta che circola l’indiscrezione del supporto di Apple Pencil in iPhone: già negli anni passati l’analista Ming Chi Kuo aveva di un iPhone con Apple Pencil. Lo scorso anno la voce era tornata, riferita da un diverso analista, ma alla fine la voce non si rivelò esatta.

Se questa anticipazione venisse confermata porrebbe fine alla convinzione – profezia di Steve Jobs. Il leggendario cofondatore di Apple dichiarò che «Nessuno vuole uno stilo» durante lo storico keynote di presentazione del primo iPhone, in riferimento però al dito come strumento principale di puntamento e controllo per gli smartphone.

Da allora le cose sono però profondamente cambiate. Schermi e interfacce touch sono di serie su tablet e smartphone, perfettamente controllabili senza stilo. Cupertino, come già detto, ha introdotto Apple Pencil per la prima volta su iPad Pro 12,9” come strumento aggiuntivo professionale per progettare, disegnare e colorare.