iOS 13, tutte le novità della beta 5

Apple ha rilasciato pochi giorni addietro la beta 6 di iOS 13, sia nella versione per soli sviluppatori, sia per beta tester.

La nuova beta di iOS 13 integra la soluzione ad alcuni bug e piccole novità e rifiniture per iOS 13 e iPadOS. Di seguito le novità più importanti dell’ultima beta di iOS 13/iPadOS, come evidenziate dal sito Macrumors.

Home screen di iPadOS. In iPadOS (il nome con il quale Apple ora preferisce chiamare iOS per iPad), è stata integrata una nuova opzione nella sezione Impostazioni per personalizzare la schermata Home. È possibile impostare una griglia 4×5 o 6×5 per le app, con icone più piccole o più grandi in base all’impostazione selezionata.

Nuovo pannello di condivisione. Il pannello di condivisione di iPadOS e iOS 13 è stato aggiornato aggiungendo la sezione “Preferiti”, l’elenco delle app attualmente aperte e la sezione “Altre azioni”. Le azioni sono raggruppate per tipologia (es. “Stampa”), rendendo più semplice navigare tra le varie opzioni offerte dal pannello.

Comandi rapidi con le azioni. I comandi rapidi ora possono essere aggiunti all’elenco dei Preferiti nel pannello condivisione.

Sfondi dell’app Casa. Ora sono presenti nuovi sfondi utilizzabili con l’app Casa (Home) sui dispositivi iOS.

App Comandi (Shortcuts). La sezione Automazione è stata temporaneamente rimossa dall’app Comandi; verrà aggiunta in una beta successiva

Modalità Light/Dark. Dopo l’installazione della beta, Apple chiede se l’utente preferisce attivare la modalità Chiara o Scusa. Questa richiesta probabilmente sarà proposta dopo la prima installazione di iOS 13, permettendo all’utente di selezionare l’aspetto generale del sistema. La modalità chiara è quella tradizionale; la modalità scura utilizza uno schema colore scuro, utile per far risaltare contenuti.

Nuovi obiettivi movimento. Sono disponibili nuovi obiettivi movimento con 1000 e più obiettivi movimento.

Popup “Apri scheda”. Con questa beta è tornata l’opzione “Apri scheda” richiamabile con il 3D Touch aprendo i link da Safari.

Icona LTE. L’icona LTE/4G/5GE su iPhone è ora più grande e la dimensione corrisponde a quella di altre icone che appaiono sull’angolo superiore destro del display dell’iPhone.

Volume. Il volume su iPhone e iPad può essere impostato di fino usando 34 diversi livelli, permettendo di selezionare anche minimi aggiustamenti, Lo slider del volume è più “sottile” e offre anche un feedback aptico quando si alza o abbassa il volume.

Aprire finestra appena chiusa. Su iPadOS è stata aggiunta la possibilità di riaprire una finestra appena chiusa: un pulsante in alto a sinistra permette di “annullare la chiusura”.

Per un approfondimento su iOS 13 vi rimandiamo a questa pagina e per iPadOS a questa pagina di macitynet.it.