CES 2020: Ninebot Segway presenta nuovi scooter elettrici eMoped ed eScooter

Ninebot ha acquisito Segway già da tempo e i suoi frutti si sono visti nel mondo dei monopattini elettrici, divenuti in poco tempo un vero e proprio punto di riferimento nel settore. Adesso le aspirazioni della società per il trasporto urbano si spingono oltre. In un apposito evento in Cina la società ha annunciato due nuovi scooter, che saranno in mostra al CES 2020 insieme ad altri concept stradali.

I due nuovi scooter prenderanno il nome di Ninebot eMoped ed eScooter. Il primo, nella foto in basso è descritto come una “bici elettrica intelligente” disponibile in tre versioni, con un sistema airlock senza chiave che consente agli utenti di sbloccarla e partire grazie all’ NFC. Il vano portaoggetti è abbastanza grande da contenere un casco al suo interno e il modello C80 di fascia alta può viaggiare fino a 74 chilometri con una singola carica grazie alla batteria da 24 Ah.

L’eScooter è il primo di Ninebot destinato all’uso a medio-lungo raggio e può raggiungere i 38 km/h in quattro secondi. Ne saranno prodotte cinque varianti, con un modello E200P top di gamma che ha una velocità massima di quasi 100 Km/h e una portata stimata di quasi 200 km grazie alla batteria da 54 Ah.

Sia lo scooter che il ciclomotore si collegheranno all’app Segway-Ninebot per abilitare varie funzioni intelligenti, tra cui un sistema antifurto “triple GPS”. Non ci sono ancora informazioni sui prezzi o sulla data di rilascio, ma sicuramente saranno presentati durante il prossimo CES 2020, dove saranno presenti anche dei concept di una motocicletta stradale elettrica Apex, in grado di accelerare fino a 200 km/h e di arrivare da 0 a 96 km/h in 2,9 secondi. Arriveranno insieme ad un eScooter T con capacità di auto-bilanciamento e che potrà essere controllato a distanza tramite app.