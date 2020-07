La batteria di iPhone 12 Pro forse sarà un po’ più potente del previsto

Non è dato sapere se è per una questione di design, e per ottenere uno spessore inferiore, oppure semplicemente perché il nuovo processore Apple A14 sarà un campione del risparmio energetico, sta di fatto che secondo una anticipazione la batteria degli iPhone 12 in arrivo sembra sarà sensibilmente meno potente rispetto a quella dei modelli attuali.

Ne abbiamo parlato più in dettaglio in questo articolo. Riassumendo il più piccolo degli iPhone 12 da 5,4” sembra avrà un accumulatore da 2.227 mAh. Invece iPhone 12 Max e iPhone 12 Pro con schermo da 6,1 pollici dovrebbero usare una batteria da 2.775 mAh. Infine il modello top iPhone 12 Pro Max da 6,7” sembra impiegherà un accumulatore da 3.687 mAh. In linea di massima, se questi valori verranno confermati, si tratterebbe di una diminuzione i circa 300 mAh rispetto alla generazione iPhone 11.

In ogni caso ora emerge una nuova registrazione di Apple per l’impiego di una nuova batteria che per caratteristiche e capacità sembra una potenziale candidata come batteria di iPhone 12 Pro e anche di iPhone 12 Max. Questa volta però invece della precedenza potenza indicata di 2.775 mAh, MySmartPrice indica ora una capacità di 2.815 mAh. Si tratta di un incremento marginale che con ogni probabilità non comporta alcuna variazione in termini di dimensioni e peso.

Ricordiamo che per la gamma iPhone 2020 è atteso un redesign completo con angoli meno arrotondati e profili laterali più squadrati, con un look più simile a iPad Pro e agli iPhone generazione 4 e 5. Sembra che anche lo spessore diminuirà leggermente rispetto ai modelli attuali, ma per Apple la possibilità di ridurre la potenza delle batterie sembra sia resa possibile dall’impiego su tutta la gamma di schermi OLED e sopratutto dai minori consumi di energia di Apple A14 realizzato con processo a 5 nanometri.

Tutto quello che sappiamo sugli iPhone 12 di quest’anno è riassunto in questo articolo di macitynet. Per tutti gli articoli che parlano di iPhone e Android si parte dai rispettivi collegamenti.