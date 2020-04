Sengled Pulse Solo, la lampadina LED Smart con speaker stereo JBL integrato

Luce e musica da una sola sorgente: con Sengled Pulse Solo è possibile perché non è solo una lampadina intelligente ma anche un piccolo ma potente altoparlante stereo. Nello specifico si tratta di una lampadina LED Smart da 6W che incorpora due speaker di JBL da 3W, capace di produrre luce dimmerabile a basso consumo e di funzionare in autonomia senza bisogno di un hub dedicato.

Per installarla bastano pochi secondi: è sufficiente avvitarla ad un comune portalampada con attacco E27 (in pochi secondi emetterà un breve segnale acustico a conferma dell’avvenuta attivazione) e scaricare l’app gratuita Pulse – disponibile per iOS e Android – dalla quale è possibile gestire tutte le funzionalità tramite smartphone e tablet.

A differenza della serie Pulse, Pulse Solo funziona in autonomia ovvero senza necessità di una lampadina principale, quindi si può usare anche come luce da tavolo o da comodino. Inoltre non ha chiaramente bisogno di alimentazione aggiuntiva e funziona senza bisogno di telecomandi dedicati.

Grazie alla connessione Bluetooth (tecnologia 4.0), Pulse Solo permette di controllare contemporaneamente l’illuminazione domestica e la musica da qualsiasi dispositivo: è possibile infatti accendere, spegnere o regolare l’intensità della luce e godersi la propria libreria musicale su qualsiasi servizio accessibile dal vostro smartphone o connettersi a Spotify e qualsiasi altro servizio di streaming musicale regolando il volume a piacimento, senza doversi alzare o interrompere le proprie attività.

Alta 14,2 centimetri e con un diametro di 7,2 centimetri, la lampadina altoparlante Bluetooth Pulse Solo di Sengled è distribuita in Italia da Hinnovation by Nital ed è disponibile al prezzo di 29,99 euro. E’ già in vendita anche su Amazon.