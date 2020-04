Dyson V11 Extra è ancora più potente e intelligente

Dyson rinnova l’aspirapolvere top di gamma, già considerato il migliore in commercio: il nuovo Dyson V11 Extra aumenta potenza, intelligenza e anche l’autonomia. Questo modello offre il 20% in più di potenza di aspirazione rispetto al modello precedente, grazie all’impiego del più potente motore digitale creato da Dyson.

Il motore digitale battezzato Dyson Hyperdymium raggiunge i 125.000 giri/minuto. Ha un triplo diffusore che ottimizza l’equilibrio fra potenza e prestazioni, allo stesso tempo riducendo turbolenza e rumore. La maggiore efficienza del motore genera il 20% di potenza di aspirazione in più rispetto al modello precedente.

Tre microprocessori integrati nella scheda dell’aspirapolvere monitorano le prestazioni fino a 8.000 volte al secondo. I microprocessori che costituiscono il sistema Dynamic Load Sensor sono alloggiati rispettivamente nella spazzola High Torque, nel motore digitale Dyson Hyperdymium e uno dentro la batteria. In questo modo l’aspirapolvere adatta automaticamente la potenza di aspirazione al tipo di pavimento, oltre a visualizzare l’autonomia residua.



Spazzola High Torque con Dynamic Load Sensor (DLS)

Tra le caratteristiche di punta della spazzola High Torque è il sistema Dynamic Load Sensor, siglato DLS, che rileva in modo intelligente la resistenza delle setole, comunicando automaticamente con i microprocessori nel motore e nella batteria per modificare la potenza di aspirazione a seconda che la pulizia avvenga su tappeti/moquette o pavimenti. In questo modo Dyson V11 Absolute Extra Pro è in grado di offrire una pulizia profonda di tappeti e moquette e un’autonomia prolungata sui pavimenti duri.



Sistema di filtraggio avanzato

L’esposizione alla polvere e agli allergeni può compromettere la salute: il sistema di filtraggio completamente sigillato di questo aspirapolvere cattura il 99,97% delle particelle fino a 0,3 micron emettendo aria più pulita di quella aspirata. I 14 cicloni generano una forza superiore a 79.000g, che convoglia nel contenitore anche le particelle microscopiche, come pollini, batteri e acari della polvere.

La spazzola High Torque è costruita con setole rigide in nylon, che penetrano a fondo nei tappeti per rimuovere lo sporco, mentre i filamenti morbidi e anti-statici in fibra di carbonio catturano la polvere da pavimenti duri e fessure. Un motore digitale integrato fa ruotare la spazzola fino a 60 volte al secondo.

Schermo LCD con informazioni in tempo reale

Lo schermo integrato mostra le prestazioni in tempo reale, comprese la modalità di funzionamento selezionata e l’autonomia residua, permettendo all’utente di controllare meglio la sessione di pulizia. Il display ricorda inoltre quando pulire i filtri per garantire prestazioni ottimali e informa della presenza di eventuali ostruzioni, fornendo istruzioni su come rimuoverle. Grazie ai magneti dei sensori integrati nel gruppo filtro, lo schermo è anche in grado di comunicare all’utente se il filtro non è posizionato correttamente.

Batterie intercambiabili

L’aspirapolvere Dyson V11 Extra è anche dotato della batteria più potente e sofitisticata creata dal costruttore di elettrodomestici, composta da 7 celle più grandi a elevata capacità, con catodi in nichel-cobalto-allumino che contribuiscono ad aumentare la potenza di aspirazione.

Alcuni modelli di Dyson V11 Extra sono dotati di due batterie “click-in”, facili da rimuovere e sostituire, che ne prolungano l’autonomia fino a 60 minuti per ogni singola batteria, senza scendere a compromessi in termini di prestazioni. Il nuovo aspirapolvere senza filo Dyson V11 Absolute Extra Pro è in vendita sul sito Dyson al prezzo di 799 euro, ed è proposto in due colorazioni: nickel/blu e anche, solo nei negozi diretti Dyson, nella colorazione nickel/gold.

