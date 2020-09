Sennheiser celebra 75 anni con Momentum True Wireless 2 Anniversary Edition

Sennheiser celebra il suo 75esimo anniversario con un’edizione limitata degli auricolari che mettono al primo posto il sound: gli auricolar Momentum True Wireless 2 Anniversary Edition è disponibile in un esclusivo design total black con il logo originale Sennheiser sugli auricolari e sulla custodia. Creata come ringraziamento ai clienti e appassionati dello storico marchio audio, la serie Momentum True Wireless 2 Anniversary Edition rende omaggio alla tradizione dell’azienda e riflette l’impegno di lunga data dello specialista dell’audio nella creazione di esperienze di ascolto di alta qualità.

Sono trascorsi 75 anni da quando il Prof. Dr. Fritz Sennheiser ha fondato la “start-up” in una fattoria vicino ad Hannover, in Germania. Oggi l’azienda da lui creata è ancora guidata dalla stessa passione per il suono e spirito di scoperta. «Dalla nostra fondazione nel 1945, abbiamo stabilito standard in termini di qualità audio ed esperienze di ascolto che sfidano lo status quo. Questa era l’etica con cui abbiamo creato la seconda generazione delle nostre cuffie Momentum True Wireless» dichiara Daniel Sennheiser, co-CEO di Sennheiser, che insieme a al fratello Andreas Sennheiser è la terza generazione della famiglia a guidare l’azienda. «Con l’Anniversary Edition di queste acclamate cuffie, onoriamo le nostre radici e offriamo un ringraziamento speciale ai nostri clienti» aggiunge il dott. Andreas Sennheiser, co-CEO.

Le Momentum True Wireless 2 Anniversary Edition, sono la scelta ideale per l’ascoltatore esigente, offrono una qualità del suono elevata e i driver dinamici da 7 mm di Sennheiser, progettati e prodotti presso la sede dell’azienda in Germania, creano un suono stereo superiore con bassi profondi, medi naturali e acuti chiari e dettagliati.

L’equalizzatore integrato e l’app Smart Control di Sennheiser, permettono all’utente di personalizzare l’esperienza audio in base ai gusti individuali, mentre anche gli ambienti rumorosi non compromettono la qualità dell’audio, grazie alla cancellazione attiva del rumore che funziona simultaneamente con l’elevato isolamento passivo del rumore. Inoltre, la funzione Transparent Hearing degli auricolari consente di mimetizzarsi con il suono ambientale con un semplice tocco per riportare l’attenzione dell’ascoltatore sul proprio ambiente quando necessario.

Con una durata della batteria di 7 ore, che può essere estesa fino a 28 ore caricando in movimento utilizzando la custodia in dotazione, gli amanti dell’audio possono godersi una esperienza di ascolto che dura tutto il giorno. Progettato per offrire un eccellente comfort, le Momentum True Wireless 2 Anniversary Edition si distinguono anche per l’ergonomia che riduce al minimo l’affaticamento.

Come le Momentum True Wireless 2, anche la Anniversary Edition assicura una esperienza senza soluzione di continuità grazie a comandi touch che permettono di personalizzare i controlli audio e delle chiamate e interagire con gli assistenti vocali, inclusi Apple Siri e Google Assistant. Altrettanto intuitiva, la funzione Smart Pause anticipa le esigenze dell’ascoltatore, mettendo in pausa l’audio quando gli auricolari vengono rimossi e riprende quando vengono reinseriti nell’orecchio.

Sono disponibili al prezzo di listino di 299 euro: la versione standard Momentum True Wireless 2 è disponibile anche su Amazon, spesso in sconto, nelle versioni bianco e nero. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Sennheiser sono disponibili da questa pagina. Invece per tutti gli articoli che parlano di dispositivi e accessori audio si parte da questo collegamento.