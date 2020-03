Sennheiser compie 75 anni: regali, promozioni ed edizioni speciali per tutto l’anno

Numerose iniziative, regali, promozioni ed edizioni speciali dei suoi prodotti: così Sennheiser celebra i suoi primi 75 anni di storia. Il celebre marchio audio porta il nome del fondatore e della famiglia che ancora lo gestisce, per la terza generazione consecutiva. È nato in una fattoria nei pressi di Hannover nel 1945 creato da Fritz Sennheiser, nonno di Andreas e Daniel Sennheiser i due fratelli che dal 2013 guidano nel ruolo di co-Ceo quella che nel tempo è diventata una multinazionale e uno dei marchi audio più noti al mondo.

Sin dalla sua fondazione, Sennheiser è sempre stata caratterizzata dalla passione per l’innovazione. Questa etica pionieristica è stata tramandata da una generazione all’altra. «Quando nostro nonno Fritz Sennheiser fondò il brand nel 1945, iniziò un’attività che oggi sarebbe stata definita “start-up”. Non è iniziata in un garage, come di solito queste storie cominciano, bensì, in una fattoria vicino ad Hannover». «Quando le persone visitano il nostro quartier generale, possono sentire la passione per l‘audio e il desiderio di nuove idee» dichiara Andreas Sennheiser.

Dal 2013 Andreas e Daniel Sennheiser guidano l’azienda di famiglia come co-CEO. Insieme seguono la visione di Sennheiser per inventare il futuro dell’audio «Una cosa è rimasta la stessa in tutti questi anni, la nostra insoddisfazione per lo status quo, che ci spinge sempre oltre; così come sapere che possiamo contare su una squadra specializzata nel realizzare momenti magici, a prescindere da quanto possa essere impegnativo» dichiara Daniel Sennheiser.

75 storie per 75 anni di storia

Per celebrare 75 anni di storia Sennheiser ha raccolto 75 storie e momenti magici del passato e del presente: storie di dipendenti, clienti, amici e anche fan che dimostrano perchè il marchio è così speciale. Durante tutto l’anno, il sito web fornirà diverse news: dalle storiche pietre miliari a promozioni dedicate o a prodotti in edizione speciale.

Invia i tuoi auguri per vincere

Chiunque desideri condividere il proprio “momento speciale Sennheiser” o semplicemente mandare gli auguri di compleanno, è invitato a farlo sul sito web dell’anniversario o tramite Instagram, Twitter, utilizzando l’hashtag #Sennheiser75. Tutti i partecipanti entreranno a far parte della ‘Birthday Wishes World Map‘ e parteciperanno automaticamente alla lotteria con l’opportunità di vincere un paio di cuffie Sennheiser.

Promozioni per l’anniversario ed edizioni speciali

Durante tutto l‘anno, Sennheiser offrirà delle edizioni speciali, promozioni e compleanni per i fan. Inoltre, per i clienti professionisti, ogni mese saranno disponibili offerte speciali su microfoni, sistemi wireless e cuffie professionali selezionate: a marzo sarà presente il nuovo EW IEM G4-Twin in ear monitor system e il set di microfoni lavalier Ew 112P G4. Ci saranno anche offerte speciali per gli amanti della musica, tra cui la gamma di fascia alta di Sennheiser come HD 820 in combinazione con HDV 820. Inoltre, durante l’anno verranno lanciate edizioni speciali “75 years” di diversi prodotti del marchio.

«È la celebrazione dei nostri 75 anni di storia, che non è stata caratterizzata esclusivamente da idee e innovazioni straordinarie, da progetti stimolanti e numerosi successi; stiamo celebrando in particolar modo la nostra costante passione nella ricerca del suono perfetto» dichiara Andreas Sennheiser, co-CEO di Sennheiser che, insieme a suo fratello Daniel Sennheiser, rappresenta la terza generazione della famiglia a guidare l’azienda. «Questa passione ci guida ancora oggi: evolviamo ininterrottamente con nuove tecnologie e offriamo prodotti per creare esperienze audio che i nostri clienti possano sentire, anziché semplicemente ascoltare».

