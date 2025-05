Sennheiser Profile Wireless 1-Channel, il microfono per creator e mobile worker

Dopo il lancio della versione a due canali, Sennheiser amplia la linea Profile Wireless con un nuovo set microfonico pensato per content creator, videomaker e professionisti in mobilità. Si tratta del Sennheiser Profile Wireless 1-Channel, sistema audio wireless compatto che introduce anche il supporto alla registrazione in 32-bit float tramite un aggiornamento firmware disponibile dal 14 maggio 2025.

Il set, distribuito in Italia da Exhibo e in vendita anche su Amazon, è progettato per offrire una soluzione pronta all’uso su più dispositivi e piattaforme, senza configurazioni complesse. Il kit comprende:

Ricevitore a 2 canali operante sulla banda 2,4 GHz ;

operante sulla banda ; Trasmettitore con microfono lavalier clip-on ;

; Connettori USB-C e Lightning , per connessione diretta a smartphone e laptop;

, per connessione diretta a smartphone e laptop; Accessori di montaggio, adattatore per slitta flash e custodia da trasporto.

L’aggiornamento firmware

Con l’aggiornamento firmware gratuito in arrivo, sia la versione a uno che quella a due canali supporteranno la registrazione 32-bit float. Questo formato consente di registrare con un’ampia gamma dinamica, riducendo il rischio di clipping e mantenendo la qualità anche in condizioni audio imprevedibili. Una caratteristica utile per chi registra in ambienti non controllati o in mobilità, dove gestire manualmente i livelli può essere complicato.

Specifiche tecniche

Il microfono è dotato di 16 GB di memoria interna che permettono di registrare fino a 30 ore di contenuti. La batteria integrata promette invece 7 ore di autonomia, con opzione di controllo remoto della registrazione sia dal ricevitore che direttamente dal microfono.

Il sistema è plug-and-play, non richiede app o software esterni, ed è compatibile con fotocamere DSLR, smartphone iOS e Android, Mac e PC. Inoltre, è disponibile anche nella versione con un secondo trasmettitore e una base di ricarica per coprire anche produzioni a due voci o interviste sul campo.

Disponibilità e prezzi

Sennheiser Profile Wireless 1-Channel come dicevamo è in vendita anche su Amazon in kit con uno o due microfoni rispettivamente al prezzo di 209 € e 339 €.

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Altro da Sennheiser

Per scoprire gli altri prodotti dell’azienda date un’occhiata a questa sezione del nostro sito web.