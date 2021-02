SerialMailer è l’utility Mac per l’invio massivo di email

Esistono svariate soluzioni per l’invio massivo di email, inclusi servizi a pagamento che prevedono piani con quote giornaliere o piani in base al volume di mail: SerialMailer è un’applicazione che funziona direttamente sul Mac, permettendo di gestire i dati localmente, senza bisogno di passare per server di terze parti per l’invio della posta. L’applicazione integra un editor completo che, prima dell’invio, consente di personalizzare i messaggi in vari modi, inclusa la gestione di campi condizionali, tramite variabili personalizzabili in base a determinate condizioni.

Rispetto a servizi esterni, SerialMailer consente di inviare messaggi ai destinatari memorizzando le attività in locale. Ogni messaggio può essere personalizzato indicando ad esempio il nome dell’utente, il numero di ordine e anche eventuali allegati. L’editor integrato consente di personalizzare l’aspetto della mail formattando i testi in vari modi, inserendo tabelle e liste. È anche possibile sfruttare template personalizzati con supporto per testo, rich text e HTML.

Sfruttando una utility come questa è possibile inviare newsletter personalizzate, impostando saluti e altri campi prima per ciascun destinatario. È possibile accedere all’elenco della rubrica dei Contatti di macOS e importare indirizzi da file di testo, tabelle Excel o siti web.

È possibile usare un numero infinito di campi personalizzati, importare i contatti per la vostra newsletter da vari formati sorgente, inclusi i già citati Contatti di macOS, file testo/CSV da fogli elettronici o database, file Excel (.xlsx), vCard e altri ancora, filtrando la lista dei destinatari secondo diversi criteri.

SerialMailer funziona alla stregua di un tradizionale programma per la gestione della posta, permettendo di sfruttare qualsiasi account SMTP. I messaggi di testo possono essere inviati mediante Apple Mail, senza bisogno di ulteriori configurazioni, tenendo conto anche di “blacklist” (un registro di soggetti, entità, o persone a cui, per i più svariati motivi, è negato un particolare servizio, diritto o privilegio).

La versione 8.0.17 di SerialMailer richiede macOS 10.10 o seguenti, “pesa” 5,7MB e si scarica gratis da questa pagina di Mac App Store. Per lo sblocco delle funzionalità complete è richiesto il pagamento una tantum di 43,99 euro. Chi possiede la precedente versione 7 può passare alla nuova al prezzo di 21,99 euro.

Tutti gli articoli che parlano di iPhone, iPad, Mac e Apple Watch sono disponibili ai rispettivi collegamenti.