Hyundai e Kia «Non siamo in trattative per Apple Car»

Prima la dichiarazione circa le trattative in corso con la multinazionale di Cupertino per un’auto elettrica, subito ritrattate per rimuovere ogni riferimento ad Apple: nel corso del weekend è circolata la notizia dello stallo e nelle scorse ore è arrivata la conferma ufficiale: ora sia Hyundai che la controllata Kia dichiarano che non sono in trattative per Apple Car.

I due marchi di auto sudcoreani rilasciano una conferma ufficiale che non ci sono trattative in corso, ancora una volta indicando espressamente il nome di Apple e la finalità del progetto, vale a dire la collaborazione per un veicolo elettrico a guida autonoma.

Naturalmente non è dato sapere se si tratta di una chiusura definitiva tra le parti, come sembra possibile dedurre dalla dichiarazione, o se invece si tratta di una mossa per mettere a tacere le innumerevoli indiscrezioni degli scorsi giorni, mentre in realtà le trattative procedono segretamente, come senza dubbio Apple preferisce sempre procedere.

La parte conclusiva della comunicazione ufficiale di Hyundai e Kia sembra lasciare aperta anche quest’ultima ipotesi. Infatti i due marchi dichiarano anche di aver avuto colloqui con più società per lo sviluppo di auto elettriche autonome, ma che non è stata presa alcuna decisione, così come segnalato da Bloomberg nelle scorse ore.

Come successo all’inizio dell’intera vicenda, con un improvviso sensibile balzo delle quotazioni Hyundai e Kia in borsa sulle scia delle primissime speculazioni su Apple Car, in queste ore la quotazione dei due marchi ha registrato un importante calo in borsa subito dopo il rilascio della dichiarazione ufficiale, arrivando a oltre -8% per Hyundai e addirittura a meno -15% per Kia.

Ricordiamo che negli scorsi giorni sono emerse indiscrezioni sempre su Apple Car per trattative in corso tra Cupertino e almeno sei costruttori di auto giapponesi. Così nonostante il vortice delle voci, al momento il destino del progetto è ancora sconosciuto, in ogni caso l’impegno di Apple in questo campo sembra nuovamente confermato.

