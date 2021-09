Tutto il calcio in una chiavetta: Fire TV, DAZN e la Champions

Se siete amanti dello sport, o più in generale volete trasformare la vostra TV in un vero e proprio centro multimediale, per guardare tutto il calcio, non c’è momento migliore per prendere in mano la situazione. Già, perché bastano davvero pochi euro per installare una Fire TV e godervi tutto lo sport che volete, anche in una TV non smart. Ecco come fare, e come risparmiare con le numerose offerte in corso.

Trasformare la TV in Smart

Anzitutto, non è affatto necessario cambiare televisore. Considerando il recente slittamento dello switch off, è bene sapere che non è necessario affrettarsi al cambio TV. Ed allora, se ne avete una di buona qualità, e della dimensione giusta per voi, ma non smart, sappiate che potete sempre recuperare, a partire da 19,90 euro. Già, perché tra le tante soluzioni possibili, quella che vi consigliamo è tra le più economiche nel momento in cui scriviamo.

Fire TV

Si tratta di utilizzare una Fire TV, ossia una chiavetta HDMI, da collegare dietro al vostro apparecchio, per trasformarla in una TV Smart. Sono tanti i modelli disponibili e, come già detto, partono da appena 19,90 euro. Da notare che, sebbene i diversi modelli abbiamo caratteristiche tecniche diverse, permettono comunque tutte di raggiungere l’obiettivo che qui interessa: trasformare la TV in un centro multimediale vero e proprio, dove poter installare le app di streaming video più utilizzate, come Netflix, YouTube e, se siete appassionati di calcio, DAZN. Naturalmente, il tutto senza rinunciare all’offerta di Amazon Prime Video, che è integrata già nell’interfaccia di sistema di ogni Fire TV, e che da quest’anno permette pure di vedere alcune partite della Champions League, oltre a canali tematici, come Juventus TV, di cui parleremo di seguito.

Quale Fire TV scegliere

Si parte dalla Fire TV Lite, che ha tutte le funzioni di base delle altre Fire TV Stick. Come la versione di terza generazione (di cui diciamo sotto) propone una qualità solo HD (non 4K) e il telecomando incluso può controllare solo la Fire Stick e non anche la TV. Costa appena 19,99 euro. La consigliamo a chi non ha una TV 4K; inoltre, anche se avete una TV 4K, gli appassionati sportivi sapranno che DAZN, che quest’anno ha tutta la Serie A, trasmette partite con risoluzione massima del Full HD.

Da segnalare che è in sconto anche la versione con il nuovo telecomando, dove sono presenti i pulsanti per controllare anche la TV. Con cinque euro in più (24,99 euro) comprate questo modello che permette un più facile accesso a diversi canali come Amazon Prime, Netflix e Disney+.

Altro modello in offerta è Fire TV Stick 4K Ultra HD: è identica per forma e funzioni alla Fire Tv Stick di terza generazione ma, come dice il nome, offre la possibilità di vedere contenuti in 4K e quindi rappresenta l’ideale per chi ha un monitor, un proiettore di questo tipo e un abbonamento a servizi che forniscono un servizio in 4K. Le TV 4K più recenti dovrebbero tutte avere accesso alle App ma nel caso non fosse possibilie avere tutti i servizi di streaming…

Come vedere Serie A e…

Bene, dopo aver installato la Fire TV sulla vostra TV siete già a metà dell’opera. Così facendo, infatti, avete trasformato l’apparecchio in smart, e grazie all’Amazon Appstore sarà possibile installare tutte le applicazioni più utili per lo streaming. Tra queste, come già anticipato, Netflix, YouTube, Disney+, e chi più ne ha, più ne metta.

Per gli amanti del calcio, però, occorre scaricare l’app di DAZN. Quest’anno, infatti, l’intero campionato di calcio di Serie A sarà visibile grazie a quest’app. Naturalmente è disponibile gratis su Fire TV, quale che sia il modello scelto.

Sarà necessario sottoscrivere un abbonamento di 29,90 euro al mese per poter avere accesso a tutta la Serie A TIM, la Liga e il calcio internazionale, oltre a MotoGP, Moto2 e Moto3. Ancora, inclusi nell’abbonamento i canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, con tennis, basket, ciclismo, sport invernali e tanto altro, senza dimenticare NFL, UFC, Matchroom, GGG e Golden Boy per la boxe, freccette e Indycar.

…Champions League

Una Fire TV, però, vi darà accesso a tantissimi altri contenuti, e sempre rimanendo in tema sportivo, vi consentirà di vedere le migliori partite che coinvologono le squadre italiane. Questo perché, sempre da quest’anno, Amazon ha acquisito i diritti per trasmettere in esclusiva in Italia le 16 migliori partite del mercoledì sera della UEFA Champions League.

Per vedere la Champions su Amazon sarà necessario sottoscrivere l’abbonamento Prime (che comprende anche Prime Video) a 3,99 euro al mese, o 36 euro l’anno, lo stesso che probabilmente già pagate per avere spedizioni gratuite su Amazon.it. Da notare, peraltro, che c’è la possibilità, per chi non ne avesse mai usufruito prima, che è possibile attivare un mese gratis si Amazon Prime Video.

I 16 incontri trasmessi da Amazon in 4K HDR vedranno protagoniste sempre una delle italiane e saranno in esclusiva. Ecco i primi tre incontri che potrete vedere su Prime Video:

– 15 Settembre: Inter contro Real Madrid

– 29 Settembre: Juventus contro Chelsea

– 20 Ottobre: Zenit contro Yuventus.

Se avete una Fire TV potete attivare anche un abbonamento Infinity+ da cui accedere alle partite di Champions League che non sono in esclusiva di Sky. L’abbonamento per 6 mesi che comprende anche i film e i telefilm del servizio di streaming Mediaset costa 39,99 € e si può acquistare da questa pagina. Le partite sono visibili anche con l’abbonamento Sky o il servizio di streaming NOW e quest’ultimo è disponibile anche su Fire TV da Marzo 2021.

Qui sotto riportiamo il calendario completo per il mese di settembre con i servizi di streaming e in chiaro sui è possibile vedere le partite di Champions League.

Juventus TV

Se siete amanti di questa squadra, sappiate che tra i canali offerti da Amazon Prime Video, anche Juventus TV. Questo canale ha un costo supplementare di 3.99 euro al mese, ma è possibile sottoscrivere un periodo di prova completamente gratuita di 14 giorni, direttamente a questo indirizzo. Questo canale offrirà tutti i video della propria squadra preferita dove, come e quando si vuole.