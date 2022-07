PlayStation VR2 avrà livestreaming e modalità cinematica

Dopo aver svelato l’hardware, Sony sta finalmente condividendo i primi dettagli dell’esperienza software di PlayStation VR2. L’azienda ha presentato in anteprima alcune caratteristiche chiave per quello che sarà il suo prossimo visore, dedicato a PS5. Tra le prime funzioni svelate, salta all’occhio il supporto per il livestreaming.

Questo vuol dire che se si dispone di una camera PS5, si potrà trasmettere sia il gameplay che una vista di del giocatore stesso. Come facilmente immaginabile, questo potrebbe essere utile per gli streamer Twitch, gli YouTuber e altri che vogliono condividere i loro filmati PSVR2 senza fare affidamento su schede di acquisizione o schermi verdi.

La società ha anche spiegato come gestirà i contenuti non VR. Il visore PSVR2 offrirà una “Modalità cinematografica” 1080p che visualizzerà l’interfaccia PS5 e i giochi convenzionali su uno schermo virtuale a frequenze di aggiornamento comprese tra 24Hz e 120Hz. Si tratta di una esperienza molto comoda per chi vuole utilizzare la realtà virtuale, ma sarà comunque importante se si preferisce non rimuovere il visore per modificare le impostazioni di sistema. I contenuti VR nativi saranno visualizzati a 4.000 x 2040 con una frequenza di aggiornamento di 90Hz o 120Hz.

Un’altra modalità interessante, principalmente votata alla sicurezza, è quella chiamata “see-through” che consente di dare un’occhiata rapidamente alla stanza per evitare una collisione o trovare i propri controller. Sarà anche possibile definire un’area giochi che ti avviserà se si è troppo vicini al divano o alla TV.

Per altro verso, ci rimangono ancora diverse incognite, come ad esempio l’interfaccia VR-native. Sony ha promesso che gli sviluppatori “presto” avranno accesso a questa ultima esperienza, ma rimangono ancora tante le caratteristiche da chiarire. Non stupirebbe, insomma, se nelle prossime settimane Sony dovesse continuare a fornire informazioni sul funzionamento globale della periferica.

Per chi vuole essere aggiornato sul prossimo visore Sony ha creato un sito web dedicato: ne abbiamo parlato qui. Sony ha comprato lo sviluppatore Bungie per 3,6 miliardi di dollari: