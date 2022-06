Nuovi prezzi DAZN 2022, abbonamento condiviso a 39,99 euro

Era nell’aria già dallo scorso anno, quando DAZN ha iniziato a non vedere di buon occhio le condivisioni account. Adesso, con i nuovi prezzi DAZN chi vorrà condividere l’account dovrà pagare 39,99 euro. Ecco come cambia il servizio di streaming sportivo.

Anzitutto, il prezzo scontato di 19,99 euro di cui hanno beneficiato in molti, sarà eliminato a partire da settembre 2022. Da questa data saranno due gli abbonamenti consentiti, il primo standard, e il secondo Plus. Il primo abbonamento, quello che costerà 29,99 euro consentirà di registrare un massimo di due dispositivi all’app DAZN, con possibilità di visione in contemporanea solo e soltanto all’interno della stessa rete domestica. Attenzione, però, perché in questo caso, la visione da remoto, ad esempio sotto rete cellulare, non sarà consentita se l’altro dispositivo è attivo.

Il secondo abbonamento, DAZN Plus, costerà 39,99 euro e permetterà di registrare fino a 6 dispositivi all’app, con possibilità di visione contemporanea di due dispositivi anche al di fuori della rete domestica. In sostanza, questo nuovo abbonamento Plus coincide la formula della stagione precedente, che però costava 10 euro in meno.

Questo il comunicato ufficiale:

Dal 2 agosto, chi usufruirà del piano STANDARD potrà visualizzare contenuti in contemporanea su due dispositivi solo se entrambi connessi alla stessa rete internet della propria abitazione. Con il piano PLUS invece si potrà vedere contenuti in contemporanea anche attraverso due reti internet differenti

C’è però da sottolineare che ad inizio dello stesso capoverso DAZN comunque vieta la condivisione dell’account con amici:

I dati di accesso dell’account DAZN sono personali e non cedibili. Come per altri servizi di streaming in abbonamento legati a contenuti audiovisivi, al fine di garantire l’utilizzo corretto della contemporaneità della visione, DAZN prevede che l’accesso al servizio sia possibile solo per le persone che appartengono al medesimo nucleo domestico

Quindi, le FAQ di DAZN devono essere interpretate in senso restrittivo, e in un’apposita FAQ il servizio vieta la condivisione con utenti al di fuori del nucleo domestico:

L’account DAZN è personale e non cedibile. Non puoi dare accesso al tuo account DAZN a persone che non fanno parte del tuo nucleo domestico

Per eliminare qualsiasi dubbio DAZN precisa:

Se DAZN PLUS mi permettere di accedere in 2 luoghi differenti, perché posso dividere l’abbonamento solo con chi vive con me?

per questioni di sicurezza, i dati di accesso di chi ha sottoscritto l’abbonamento sono personali e non cedibili. Con l’abbonamento PLUS chi sottoscrive l’abbonamento installa l’app DAZN sui dispositivi che vengono registrati, in questo modo un membro del nucleo domestico accede all’account senza venire a conoscenza delle credenziali di accesso

