Disney+, i film e le serie TV più visti a un anno dal lancio

Ad appena un anno e mezzo dal lancio (in Italia un anno fa), anche grazie a un imponente catalogo di film e serie TV, Disney Plus ha davvero superato ogni aspettativa, andando oltre i 100 milioni di abbonati. Un risultato che nessuno si aspettava, probabilmente neppure lo stesso colosso dell’intrattenimento di Topolino. Un anno dopo, uno studio rileva quali sono i programmi più guardati. Ecco la classifica.

La classifica più importante, quella dei top 10 show guardati su Disney+, vede The Mandalorian vincitore. La serie narra le avventure di un uomo, pistolero solitario e cacciatore di taglie, che si fa strada attraverso i confini più remoti della galassia, lontano dalla giurisdizione della Nuova Repubblica. E’ lo show più visto con una percentuale del 51%, il doppio rispetto al secondo shop più visto, che nella specie è WandaVision. Nella top 10, secondo lo studio di JustWatch, rientrano anche il franchise Star Wars, che rappresenta quasi il 57% della popolarità complessiva degli show Disney+ in Italia.

Ancora, in questa particolare classifica rientrano i cartoni The Simpson, con il 7,5%, High School Musical, Runaways, Il mondo secondo Jeff Goldblum, Cosmos: Odissea nello Spazio, DuckTales e C’era una volta.

Per quanto concerne, invece, i film più visti su Disney Plus, quattro dei primi 10 in Italia appartengono alla saga di Star Wars: “Star Wars: Gli ultimi Jedi”, “Star Wars: Il risveglio della Forza”, “Guerre stellari” e “Star Wars: Episodio II – L’attacco dei cloni” rientrano tutti nella classifica dei top 10.

Al primo posto si piazza Mulan, poco sopra Il Re Leone, seguito da Star Wars Gli Ultimi Jedi. La medaglia di legno spetta ad Avatar, seguito a ruota da Tre Uomini e una Gamba di Aldo Giovanni e giacomo. Sesta posizione per Star Wars Il risveglio della Forza, settima per Inside Out e ottava nuovamente per Star Wars. Penulta piazza per il cartoon Coco, mentre la top ten è chiusa ancora una volta da Star Wars – Episodio II L’attacco dei Cloni.