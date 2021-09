Sesto San Giovanni introduce regole per i monopattini elettrici

Con un’ordinanza firmata dal sindaco, Sesto San Giovanni è tra i primissimi comuni in Italia a introdurre regole per l’utilizzo dei monopattini elettrici. Entrata già in vigore in queste ore le regole stabiliscono che è obbligatorio, per i portatori di monopattino, indossare il casco e rispettare i limiti di 20 km/h sulle piste ciclabili e di 5 km/h nelle aree pedonali oltre a dover avere un’età minima di 14 anni.

Il provvedimento arriva a seguito del dramma di un ragazzo di 13 anni morto dopo essere caduto da un monopattino elettrico negli scorsi giorni. In queste ore arriva la notizia delle prime multe emesse dalla polizia locale di Sesto San Giovanni nei confronti degli utilizzatori di monopattini elettrici che non rispettano le regole approvate negli scorsi giorni.

«L’ordinanza del sindaco è molto importante ma occorre che il Parlamento si pronunci per regolamentare a livello nazionale l’uso di questi mezzi – annuncia il presidente del Codacons Marco Maria Donzelli – da tempo chiediamo che questi mezzi vengano equiparati ai ciclomotori con assicurazione e targa. Scriveremo pertanto al Ministro degli Interni affinché vi sia una regolamentazione più severa in materia».

La diffusione dei monopattini elettrici in Italia ha subito una forte accelerazione da diversi mesi, grazie ai prezzi sempre più abbordabili e all’ampia offerta di mercato, con numerosi marchi che propongono tanti modelli in ogni fascia di prezzo e con prestazioni in crescita costante. L’assenza dell’obbligo del casco, della targa e dell’assicurazione hanno contribuito non poco alla loro diffusione, riducendo sensibilmente il costo totale di esercizio.

Per il momento le regole per l’uso dei monopattini elettrici sono state approvate solo a livello locale, come per esempio è successo a Firenze e nel comune di Sesto San Giovanni alle porte di Milano: i sostenitori di questo approccio auspicano che i comuni adottino regole uniformi o meglio ancora, che venga emessa una legge nazionale valida ovunque sul territorio italiano.

Su Macitynet trovate tutte le notizie sulle innovazioni per auto e mobilità nella nostra sezione ViaggiareSmart. Se siete interessati ai monopattini elettrici vi invitiamo anche a leggere questo articolo con il regolamento definitivo che disciplina la marcia su strada di questi veicoli. Se avete un monopattino e volete acquistare gli accessori più utili, il link da seguire è questo.