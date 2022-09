BEZIOR XF900, la city bike con motore da 750W in offerta a 1999 euro

La bicicletta elettrica risolve davvero tanti problemi di mobilità: niente stress per le strade intasate e niente tempi morti in cerca di parcheggio. Elettrica, poi, vuol dire zero fatica. Ed allora, tra i consigli di oggi l’acquisto della la Bezior XF900, tra le migliori soluzioni disponibili in commercio al momento. Clicca qui per acquistarla con spedizione gratis dalla Germania.

Probabilmente ne avete già vista qualcuna girare per la vostra città: questa categoria di biciclette si riconosce per un telaio snello, ma con ruote da 26 pollici che permettono di affrontare qualsiasi tracciato.

La bici elettrica in questione può sopportare rider fino a 120 kg, e gode di un potentissimo motore da 750 W, che permette di raggiungere distanze di 35-37 km senza neppure pedalare. Al contrario, con la pedalata assistita arriverete a percorrere anche 45 km.

Monta un faro per poter guidare anche nelle ore notturne, e offre un computer di bordo con schermo LCD per poter prendere visione di tutti i dati sulla marcia. Gode anche di un sistema di cambio a 7 marce e non manca una forcella ammortizzata anteriore e un ammortizzatore posteriore per rendere la guida ancor più confortevole. La batteria è rimovibile, questo consentirà di ricaricarla più comodamente, ma anche di rendere la bici a prova di furto.

Il motore davvero potente di questa bici non serve solo a raggiungere lunghe distanze, ma permetterà anche di affrontare salite con il 25 per cento di pendenza, senza il minimo sforzo. In questo è utile anche l batteria al litio da 12.5AH. Come già anticipato, la bici non teme davvero alcun manto stradale, e questo grazie alla presenza di pneumatici fat da 26″ x 4,0″.

Solitamente la Beizor XF900 ha un prezzo di listino di oltre 2000 euro, ma al momento la si può acquistare in offerta direttamente a questo indirizzo a 1199,99 euro circa. Viene spedita gratis dalla Germania, quindi consegne rapide e niente rischi di dazi doganali aggiuntivi.