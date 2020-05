Sonos Arc: la smart soundbar a tutto tondo con Dolby Atmos per film, serie TV e musica

Sonos continua a fare evolvere la propria offerta di speaker smart con una proposta che farà felice chi vuole combinare il meglio dal punto di vista audio alla qualità ormai superlativa di film e serie in 4K su TV di medio grandi dimensioni (da 55” in su) mantenendo un ascolto musicale tradizionale di altissimo livello e tutte le opzioni di uno speaker intelligente.

Sonos definisce Arc come una soundbar smart premium visto che combina le innovazioni dell’azienda leader del settore dell’audio multi-room, con un software per la massima esperienza immersiva in combinazione con una TV a schermo piatto o un proiettore ma anche per l’ascolto della sola musica in streaming.

Mai come ora è importante portare in casa la qualità e il coinvolgimento degli spettacoli cinematografici e poter scegliere il meglio che le nuove tecnologie dell’Audio multi-canale possono offrire senza stravolgere il layout dei nostri salotti e oggi oltre 25 servizi di streaming video (tra cui Netflix, Amazon Prime, Apple TV+ e Disney Plus) offrono contenuti Dolby Atmos per offrire coinvolgenti esperienze di home theatre.

A bordo di Sonos Arc troviamo undici driver ad alte prestazioni, tra cui due con emissione verso l’alto per l’audio 3D, che producono suoni cristallini e dettagliati, e offrono una notevole profondità ed un ampio campo di ascolto ottimizzato in collaborazione con ingegneri del mixaggio con un oscar nel proprio curriculum.

Arc non è solo smart in quanto funzionante con i comandi vocali di Amazon Alexa e Assistente Google ma è in grado anche di ottimizzare il suo profilo sonoro attraverso il software, basando le sue impostazioni sui contenuti e sui dispositivi collegati in modalità stereo, Dolby Digital 5.1 o Dolby Atmos.

Gli ascoltatori possono perfezionare il suono di Arc nell’app Sonos con funzionalità che includono il miglioramento del parlato (grazie anche al supporto acustico dello speaker centrale) evidenziando la voce, oppure intervenire sull’ascolto notturno per mitigare le forti esplosioni di alcuni film e, grazie all’aggiornamento della tecnologia di ottimizzazione Trueplay di Sonos che richiede l’uso una tantum di un iPhone come “sensore ambientale”, possono regolare il profilo acustico di Arc in base alla stanza e alla posizione dell’ascoltatore, tenendo conto dell’emissione del suono in orizzontale e in verticale che ne deriva con emissione 3D.

Arc, disponibile in finiture nero opaco e bianco opaco, presenta una griglia in plastica arrotondata a 270 gradi innestata in un parallelepido che permette sia il posizionamento su un mobile che il montaggio a parete tramite una apposito accessorio.

Il collegamento alla TV avviene attraverso una semplice connessione con HDMI a standard ARC o, ancor meglio eARC (per i TV compatibili) che permette facilità di configurazione e passaggio di una grande quantità di dati utili ad avere un audio dettagliato. E’ possibile gestire Arc anche attraverso il telecomando della TV e direttamente sulla sua superficie sensibile al tocco con la possibilità di escludere i 4 microfoni interni mettere in pausa o far ripartire la musica, regolare il volume e andare alle tracce precedenti o successive. Per chi vuole collegare Arc ad un TV di vecchia produzione è disponibile un adattatore HDMI-ottico e la gestione della soundbar può avvenire anche attraverso un Telecomando TV a raggi infrarossi.

Arc si può ovviamente controllare anche da Amazon Alexa e da Assistente Google e può richiamare contenuti audio e video da Amazon Prime Video se avete una Fire TV o da Chrome Ultra per i servizi Google. E’ compatibile anche con Airplay 2 e potete quindi gestirla in un sistema multistanza sia di Sonos che di Apple con l’opzione di riprodurre l’audio dal vostro iPhone oltre che ad accedere alle decine di piattaforme streaming a cui Sonos ha accesso.

Arc sostituisce Playbar e Playbase nella gamma Sonos e sarà disponibile a livello globale il 10 giugno per 899 Euro su sonos.com e attraverso i rivenditori autorizzati.

Dotazioni Audio

– Sette amplificatori digitali di Classe-D - Otto Woofer Ellittici per la riproduzione della gamma media e delle frquenze vocali in aggiunta alla gamma bassa

– Tre tweeter inclinati silk-dome per le alte frequenze e dialoghi cristallini

– Quattro microfoni a matrice far-field per una forma d’onda avanzata e cancellazione eco multicanale per avere un una risposta veloce ai comandi vocali.

– Software Trueplay che regola dinamicamente la risposta alle caratteristiche specifiche della stanza. E’ richiesto un dispositivo iOS per l’acquisizione dei dati.

– Equalizzazione personalizzabile con settaggi all’interno dell’app con regolazione bassi, alti e loudness.

– Miglioramento del parlato – enfatizzza le frequenze della voce umana per rendere i dialoghi più intelleggibili

– Modalità Night Sound per ridurre l’intensità degli effetti sonori più rumorosi

Dettagli di Design

Dimensioni – A x L x P: 87 x 1141.7 x 115.7 mm

– Finitura Nera opaca o Bianca opaca

– Status LED che indica lo stato dello speaker e dei microfoni e aggiusta la luminosità basandosi sulla luce ambientale per essere visibile senza distrarre.

– Controlli capacitivi per Pausa, Play, regolazione volume e disattivazione microfoni, scorrimento a destra e sinistra per gestire le tracce.

– Peso di 6,25 Kg

Alimentazione, rete, App e compatibilità wireless

Alimentatore auto-switching da 100-240 V, 50-60 Hz AC

Consumo in standby di 4.3 watt

Porta Ethernet da 1 10/100 Mbps ethernet per il collegamento diretto al router se il Wi-Fi non è affidabile.

WiFi: si collega alla rete casalinga con un router in grado di gestire trasmissioni 802.11b/g, 2.4 GHz

App Sonos S2: applicazione Sonos per la installazione e gestione

Apple AirPlay 2: Funziona con i dispositivi compatibili con AirPlay 2 on Apple (iOS 11.4 o superiore)

Ricevitore Infrarosso (IR) che si sincronizza con il Telecomando TV per un controllo diretto.

Nella confezione

Arc, Cavo alimentazione, Cavo HDMI (compatibile con eArc), Adattatore audio ottico (per collegamento TosLink su vecchi TV)

La Nuova App Sonos

Per gestire le opzioni di configurazione con Dolby Atmos, le tracce audio ad alta risoluzione, la combinazione di Arc con i diffusori Move (qui la nostra recensione), Sonos One (qui la nostra recensione) e Sonos One SL che possono funzionare in coppia come sistemi Surround, Sonos rilascerà ad inizio Giugno, in corrispondenza dell’arrivo di Arc sul mercato la versione S2 del proprio software che presenterà anche una interfaccia semplificata e più lineare in grado di gestire ovviamente anche le stazioni dedicate di Sonos Radio.

L’applicazione sarà disponibile a partire dall’8 giugno offrendo un aggiornamento della piattaforma software che alimenterà la prossima generazione di prodotti ed esperienze di Sonos, tra cui Arc, Cinque e il Sub di terza generazione di cui parliamo più avanti. I tre nuovi prodotti verranno gestiti esclusivamente dalla nuova app.

L’aggiornamento rende ancora più semplice per i clienti la ricerca di contenuti, il controllo dell’audio e la personalizzazione di esperienza con nuove funzionalità a partire da gruppi di stanze designate dall’utente.

I clienti scaricheranno la nuova app e trasferiranno facilmente il loro sistema sulla nuova piattaforma. Tutti i preferiti, i servizi e le impostazioni di stanze e speaker, verranno conservati.

Bassi ancora più potenti per Arc: Sonos Sub di terza generazione

Anche se Arc offre un suono potente e “cinematografico” per conto proprio, aggiungendo Sonos Sub e un paio di speaker surround One SL l’utente può provare una esperienza ancora più coinvolgente.

Sonos Sub è già conosciuto dagli utenti è il preferito da molto tempo per i bassi aggiuntivi quando è collegato in modalità wireless a un altoparlante Sonos: quella annunciata oggi è la terza generazione che apporta piccole variazioni estetiche ed è pronta per combinarsi sia con Arc che con altri prodotti della gamma grazie al software S2.

L’aggiunta di Sub ad Arc ottimizza le basse frequenze per un suono ancora più ricco e presente: l’operazione è attivata da Arc che libera le capacità dei suoi speaker dalla gestione delle basse frequenze per lasciarne la riproduzione all’unità Sub come una sorta di “crossover smart”.

Ovviamente attraverso TruePlay anche la presenza del Sub contribuirà al rilevamento della riposta ambientale e alla ottimizzazione della riproduzione in funzione delle dimensioni e configurazione della stanza e dei suoi accessori.

Il nuovo Sub porta lo stesso design iconico dei modelli precedenti con il cambiamento di alcuni dettagli nella mascherina centrale.

Il prezzo al pubblico in Italia è di 799 €.

E’ preordinabile da subito su sonos.com e presso i rivenditori autorizzati.

Sonos Five: l’evoluzione di Sonos Play:5

Pur mantenendo la stessa architettura acustica e la stessa impronta sonora, la nuova Play 5 porta la gamma Sonos nella nuova generazione di apparecchi connessi: aumenta la memoria e velocizza la potenza di elaborazione durante la riproduzione per gestire contenuti audio ad alta risoluzione: avremo così la stessa esperienza sonora che i clienti hanno imparato a conoscere con un modello dall’elettronica aggiornata.

Sonos Five è di fatto il più potente diffusore di Sonos pensato per la musica e si adatta ad una molteplicità di spazi con versatilità essendo utilizzabile come altoparlante autonomo in orizzontale o accoppiabile in posizione verticale per uno campo audio più ampio e dettagliato.

E’ interessante anche per far rivivere i vostri vecchi vinili grazie alla possibilità, unica per i sistemi con speaker di Sonos, di accettare un input audio diretto con l’ingresso line-in.

E’ disponibile in nero con griglia nera e, per la prima volta, in bianco con griglia bianca.

E’ preordinabile da subito su sonos.com o presso i rivenditori a 579 Euro. La disponibilità generale inizia il 10 giugno. Qui sotto una galleria ambientata e alcune viste dello speaker.

Nei prossimi giorni vi forniremo ulteriori dettagli sull’offerta Sonos e sulla combinazione dei nuovi prodotti con la gamma attuale degli speaker e amplificatori dell’azienda.