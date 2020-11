La giornata di oggi, la prima ad “alta intensità” di sconti tra quelle che pretendono il Black Friday è stata molto ricca di promozioni. Macitynet ha presentato, fin dalla mattina, alcune delle migliori. Qui di seguito vi presentiamo le occasioni top ancora valide per la serata; alcune dureranno anche nei prossimi giorni, altre invece potrebbero finire in qualunque momento.

Sconti igiene: mascherine, termometri saturimetri

Oggi abbiamo notato nella lista delle promozioni un interessante lista di che include una serie di sconti su prodotti come mascherine chirurgiche monouso, mascherine lavabili, termometri digitali, saturimetri e diversi prodotto per igiene . Si tratta in qualche caso di offerte davvero interessanti che vi invitiamo a scorrere una per una.

Xiaomi Robot Mop Pro, il robot che pulisce e lava

In offerta oggi abbiamo trovato anche Xiaomi Robot Vacuum Mop Pro, un robot che pulisce a lava, in vendita a solo 279,99 euro. Ha una rumorosità ridotta: da 69 db a 76 db, potenza di aspirazione: 2100 PA, filtro lavabile HEPA co doppio sistema antipolvere, anti acari e batteria Capacità: 3200 mAh LG Li-Ion.

iPad Pro 11″ a 822 euro

Qui lo sconto è su un prodotto Apple di ultima generazione, l’iPad Pro con scanner LIDAR che è stato presentato la scorsa primavere. Parliamo della versione da 128 Gb che non è stata spesso scontata e che a determinate condizioni potrebbe essere interessante anche per la capacità di memoria. Offre ovviamente tutto il meglio degli iPad Pro inclusa la porta USB-C per massima compatibilità e il potente processore Chip A12X. Costa 822 euro, complice uno sconto nel carrello, 80 euro meno del prezzo di listino.

Magic Trackpad uno sconto di quasi 30€

In sconto troviamo anche la Magic Trackpad. Si tratta del sistema di controllo che porta su desktop anche la migliore interfaccia touch che abbiamo trovato sui MacBook. È possibile gestire il puntatore in maniera intuitiva e abbinare alcune azioni alle gestire che accorciano di molto diverse operazioni ripetitive. Grazie alla promozione costa 121 euro.

Sconto su Bose QC35 II e Noise Cancelling 700

Che ne direste se vi offrissero un paio delle migliori cuffie anti rumore al mondo ad un prezzo che non trovate da nessuna parte? È quel che accade su Amazon con le cuffie Bose QC35 II proposte a 209,99 euro spedizione compresa. 140 euro meno del prezzo ufficiale Bose (349,99 euro) oppure sulle Noise Cancelling 700 a solo 280 euro(invece che 399,99 €). Si tratta di due delle migliori cuffie antirumore del mercato capaci di offrire qualità, comodità e… silenzio.

Caffè in polvere, grani e capsule in forte sconto

Nella lista di oggi abbiamo trovato anche una grande quantità di sconti sul caffè. Parliamo di capsule, caffè in grani e in polvere. Si tratta di grandi marche come Illy, Vergnano, Nescafè, Pellini e così via. Sono compatibili con la grande parte delle macchine a capsule e i prezzi sono davvero molto interessanti. Qui la lista completa.

Custodie Apple per iPhone in sconto

In commercio ci sono molte custodie per iPhone ma quelle Apple sono senza dubbio le migliori. Hanno anche un prezzo sensibile però. Per fortuna i questi giorni Amazon offre in promozione una lunga seri di custodie a prezzo scontato. Oggi sono piovute anche un paio di versioni a 9,99 euro; peccato che siano andate esaurite subito. Ma qui potete trovare alcune altre in sconto.

Apple Pencil 1 a 89 euro

Pensate ad una Apple Pencil per agevolare il vostro lavoro con iPad, magari per il cosiddetto “smart working” o la scuola a distanza? Per il Black Friday su Amazon trovate sia la Apple Pencil 1, compatibile con tutti gli iPad tranne i Pro più recenti e iPad Air di quarta generazione, in sconto: solo 89 euro

Prodotti Razer in sconto

Per il Black Friday, Razer offre ai propri fan l’occasione di portarsi a casa una serie di prodotti a prezzi davvero competitivi. Per pochi giorni, salvo esaurimento anticipato delle scorte, sarà infatti possibile acquistare cuffie, tastiere, mouse, tappetini e altri dispositivi a marchio Razer a prezzo ribassato. La lista completa dei prodotti è qui

SoundLink Mini II Special Edition solo 119,99 € invece di 190 €

Se cercate un altoparlante di alta qualità al prezzo di un “cinese”, correte su Amazon: per il Black Friday il Bose SoundLink Mini II Special Edition è sceso a 119,99 €. Lo sconto è davvero interessante per chi conosce questo dispositivo e per chi ama la musica. Ha il vivavoce integrato per rispondere alle chiamate, consente la connessione di due dispositivi Bluetooth contemporaneamente, conduce all’abbinamento Bluetooth con istruzioni vocali identificando i dispositivi per nome in sintesi vocale.

Logitech Slim Folio, custodia e tastiera per iPad: solo 79,99€

Se volete trasformare il vostro iPad di 5a, 6a, 7a e 8a generazione oppure per iPad Air di terza generazione in un (quasi) computer l’occasione giusta è su Amazon. La custodia con tastiera integrata Slim Folio Bluetooth è in sconto di 25 euro e vi costa appena 79,99€