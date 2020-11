Black Friday: custodie per iPhone originali Apple da solo 9,99 euro

Se avete un iPhone e vi interessa una custodia originale Apple ci sono diverse interessanti sconti per il Back Friday; in particolare sono in promozione molti prodotti per i meno recenti degli iPhone come questa custodia in silicone per iPhone 11 Pro Max che costa solo 9,99 euro, anche se non mancano occasioni su prodotti anche più nuovi. Qui la lista completa, qui sotto la nostra selezione.

Apple Custodia in Silicone (per iPhone 11 Pro Max) – Nero In offerta a 9,99 € – invece di 45,00 €

sconto 78% – fino al 30 novembre

Click qui per approfondire

Apple Custodia MagSafe in silicone (per iPhone 12 mini) – Verde Cipro In offerta a 48,99 € – invece di 55,00 €

sconto 11% – fino al 30 novembre

Click qui per approfondire

Apple Custodia MagSafe in silicone (per iPhone 12 mini) – nero In offerta a 47,00 € – invece di 55,00 €

sconto 15% – fino al 30 novembre

Click qui per approfondire

Apple Custodia MagSafe in silicone (per iPhone 12 Pro Max) – Rosarancio In offerta a 48,99 € – invece di 55,00 €

sconto 11% – fino al 30 novembre

Click qui per approfondire

Apple Custodia folio in pelle (per iPhone 11 Pro) – Raspberry In offerta a 107,92 € – invece di 149,00 €

sconto 28% – fino al 30 novembre

Click qui per approfondire

Apple Custodia folio in pelle (per iPhone 11 Pro Max) – Pavone In offerta a 97,64 € – invece di 149,00 €

sconto 34% – fino al 30 novembre

Click qui per approfondire

Apple Custodia Trasparente (per iPhone 11 Pro Max) In offerta a 36,00 € – invece di 45,00 €

sconto 20% – fino al 30 novembre

Click qui per approfondire

Apple Custodia in Pelle (per iPhone 11 Pro Max) – Blu Notte In offerta a 32,99 € – invece di 55,00 €

sconto 40% – fino al 30 novembre

Click qui per approfondire

Apple Custodia in Silicone (per iPhone 11 Pro) – Blu Notte In offerta a 31,99 € – invece di 45,00 €

sconto 29% – fino al 30 novembre

Click qui per approfondire

Apple Custodia in pelle (per iPhone XS) – Rosso In offerta a 37,99 € – invece di 55,00 €

sconto 31% – fino al 30 novembre

Click qui per approfondire

Apple Custodia in pelle (per iPhone XS) – Tramonto In offerta a 35,99 € – invece di 55,00 €

sconto 35% – fino al 30 novembre

Click qui per approfondire

Apple Custodia folio in pelle (per iPhone XS Max) – Verde peresta In offerta a 114,06 € – invece di 149,00 €

sconto 23% – fino al 30 novembre

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).

Sono ancora attivi fino al 30 Novembre gli sconti su:

Sei sicuro di conoscere tutte le promozioni Amazon?

Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte seguendoci con Telegram (canale offerte) in cui segnaliamo offerte esclusive e pure a brevissima durata.