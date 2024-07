BANCOMAT Pay, nuova opzione di pagamento su Amazon.it

Pubblicità

Da oggi 2 luglio è possibile usare utilizzare BANCOMAT Pay, il servizio di pagamento mobile di BANCOMAT SPA, come nuova opzione di pagamento per gli ordini effettuati su Amazon.it e l’app mobile di Amazon.

Il servizio è presentato come “semplice, rapido e sicuro”, per offrire ai clienti del sito italiano di Amazon più scelta durante il checkout.

“Con BANCOMAT Pay, rendiamo disponibile un’altra opzione di pagamento popolare, facile da usare e sicura” ha dichiarato Mariangela Marseglia, VP e Country Manager di Amazon.it e Amazon.es. “Per Amazon è molto importante dare al cliente la possibilità di scegliere, ed è proprio per questo che offriamo ai clienti di Amazon.it un’ampia selezione di opzioni di pagamento tra cui carta di credito, contanti presso un punto vendita autorizzato, addebito diretto sul conto corrente, rateizzazione, Buoni Regalo Amazon.it e ora anche BANCOMAT Pay”.

Per aggiungere BANCOMAT Pay ai propri metodi di pagamento su Amazon.it è sufficiente confermare o inserire il numero di cellulare associato all’account BANCOMAT Pay. Completata l’operazione, gli utenti potranno pagare con BANCOMAT Pay ogni acquisto usando solamente il loro cellulare.

Per aggiungere un metodo di pagamento basta collegarsi al proprio account Amazon, selezionare “il mio account” dai menu, da qui “I miei pagamenti” e agiungere il metodo di pagamento desiderato.

“Non possiamo nascondere la grande soddisfazione nel vedere il nostro metodo di pagamento digitale sbarcare su Amazon” ha riferito Oscar Occhipinti, Direttore Marketing & Commerciale di BANCOMAT S.p.A. “BANCOMAT, in quanto società leader dei pagamenti in Italia, ha tra i suoi obiettivi strategici, la volontà di ampliare l’offerta su e-commerce presidiando, con BANCOMAT Pay, i checkout dei principali player di mercato. È quindi fondamentale per noi essere presenti su Amazon.it, garantendo ai clienti la possibilità di poter fare acquisti nel loro negozio online preferito, utilizzando semplicemente il proprio cellulare”.

Bancomat sottolinea che le transazioni sicure sono protette da tecnologia back-end sviluppata da Amazon.

BANCOMAT ha recentemente fatto sapere che i titolare di i carta PagoBANCOMAT emessa da una banca del Gruppo di Intesa Sanpaolo possono digitalizzare la propria carta sul wallet di pagamento Apple Pay per effettuare pagamenti contactless nei negozi abilitati, utilizzando l’iPhone o l’Apple Watch.