Buon compleanno, Super Mario bros.

Mario (e Luigi) compiono 35 anni. È iniziato tutto nel 1981, quando il game designer di Nintendo, un giovane Shigeru Miyamoto, si inventò un videogioco in cui un gorilla, Donkey Kong, aveva rapito la bella e si difendeva dall’avanzata di Mario, deciso a liberarla. Il gioco fu un successo paragonabile a Pac-Man e Space Invaders, e provocò anche una causa legale sulla violazione dei diritti di King Kong (vinta dalla Nintendo grazie all’avvocato John Kirby, il cui cognome venne immortalato nell’omonimo personaggio come riconoscenza da parte dell’allora piccola azienda appena sbarcata negli Usa). La prima apparizione “originale” però è di cinque anni dopo, con Mario Bros. nel cabinet arcade del bar (in cui esordisce il fratello Luigi) e poi con i primi Game & Watch.

Mario, l’idraulico italiano, e suo fratello Luigi sono alla base di uno dei franchise più grandi al mondo, con videogiochi ma anche film, serie televisive, cartoni animati, fumetti e giocattoli. Nel 2011, dieci anni fa si parlava di 12 miliardi di dollari di vendite di giochi con Mario protagonista, e il franchise nel suo insieme è il nono più grande media franchise al mondo, con un fatturato complessivo stimato in 36 miliardi di dollari.

Il compleanno

Adesso che arriva il compleanno di Mario Bros, il cui acme sarà nella serie di giochi che Nintendo sta preparando per la Switch e di altre novità collegate. Una, secondo noi fantastica, è il Mario Kart Live: Home Circuit (realizzato da Nintendo con Velan Studios), di cui vedete il video qui sotto, che mescola realtà aumentata, giocattoli radiocomandati e videogiochi. Arriva a metà ottobre.

Ma i titoli sono molti altri, all’interno di un lungo Direct di Nintendo.

Super Mario 3D All Stars

Si comincia con un titolo particolare: Super Mario 3D All Stars che è una riedizione (limitata nel tempo) di Super Mario 64 (originalmente uscito per Nintendo 64), Super Mario Sunshine (per Nintendo Game Cube) e Super Mario Galaxy (per Nintendo Wii). Purtroppo manca Galaxy 2 (che è un titolo notevolissimo) ma ci sono comunque due titoli molto forti, di cui uno leggendario (Super Mario 64) e uno più debole (Sunshine). Tutti i giochi sono stati ripuliti e la grafica potenziata per poter supportare HD e 4K e formati 16:9. Sono remaster, non remake, cioè i giochi sono passo-passo identici agli originali. Il titolo, disponibile dal 18 settembre, verrà tolto dal mercato a fine marzo 2021.

Il ritorno del Game & Watch Super Mario Bros

Pochi se li ricordano, e per sapere l’emozione di rivedere questi tipo di titolo occorre averlo avuto in mano all’età giusta negli anni Ottanta. Comunque, la nuova versione dei Game & Watch con Super Mario Bros è uno strano ibrido: differente dalle mini console ai cristalli liquidi che hanno venduto 43 milioni di pezzi negli anni Ottanta, adesso è in pratica un mini Game Boy Color con i classici della serie Super Mario Bros, incluso il 2. L’apparecchio funziona da piccola console, orologio e ha una serie di sorprese, arriva il 13 novembre.

Super Mario 3D World

Sbarca infine su Switch una versione migliorata di Super Mario 3D WOrld con Browse’s Fury, che arriva il 12 febbraio 2021 assieme a una nuova serie di Amibo dedicati.

Ma non è l’unica novità, perché la galleria di eventi è molto più ampia, a partire da una battle royal scaricabile su Switch solo per gli iscritti a Nintendo Switch Online, e a una nuova versione rimasterizzata di Super Mario All Stars che comprende le versioni aggiornate di Super Mario Bros, Super Mario Bros The Lost Levels, Super Mario Bros 2 e Super Mario 3. Quest’ultima raccolta è già disponibile per gli iscritti a Nintendo Switch Online,

Concluderà la carrellata dei 35 anni e della Direct una edizione speciale di mobili in tema Super Mario disponibili da marzo 2021 per Animal Crossing: New Horizons.

C’è anche Mario per Switch

Ricordiamo infine che su Switch sono già disponibili ottimi titoli di Mario: da Super Mario Bros U. Deluxe Edition, Mario Kart 8 Deluxe, Paper Mario Origami King e soprattutto Super Mario Odyssey.