Super Nintendo World apre il 4 febbraio

Universal Studios Japan ha annunciato la data di apertura per la sua tanto attesa area giochi a tema Nintendo: la zona Super Nintendo World aprirà all’interno del parco a tema di Osaka il 4 febbraio 2021 e offrirà montagne russe in AR.

In realtà si tratta di un’apertura anticipata: il mese scorso Nintendo aveva annunciato che il progetto avrebbe preso il via in primavera. Un caffè a tema e un negozio di merchandising sono già stati aperti nel più grande parco degli Universal Studios Japan.

USJ e Nintendo hanno anche fornito dettagli su quella che sarà sicuramente una delle attrazioni di punta del parco: le montagne russe a tema Mario Kart. È ospitato all’interno di un castello di Bowser fedelmente ricostruito e utilizzerà la tecnologia AR e mappatura della proiezione, con gli utenti che dovranno indossare visori AR a forma di berretto di Super Mario.

Bloomberg ha fornito una prima occhiata al Super Nintendo World, incluso il giro di Mario Kart, e ha notato che il parco sarà ulteriormente ampliato con un’area a tema Donkey Kong.

Il rapporto afferma che il parco sta lavorando con i funzionari dell’amministrazione sanitaria per garantire un ambiente sicuro per i visitatori e il personale, e attualmente opera al 50% della capacità. I casi di COVID-19 sono aumentati di recente a Osaka, con un conteggio record di 490 test positivi raggiunti in un giorno nel corso della scorsa settimana. Il Giappone ha in gran parte evitato misure di blocco rigorose fino ad oggi, tuttavia, facendo affidamento sul tracciamento dei contatti e sull’uso di mascherine per mitigare l’impatto della pandemia.

L’apertura del Super Nintendo World sarà presa come un modello per l’industria dei parchi a tema, che è stata duramente colpita dalla pandemia da COVID-19. La scorsa settimana la Walt Disney Company ha annunciato l’intenzione di licenziare 32.000 dipendenti, principalmente proprio nella sua divisione parchi.

