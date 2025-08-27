Auricolari mini in sconto maxi, meno di 6 € per ore di musica senza fili

Se siete alla ricerca di auricolari essenziali, economici e tuttavia funzionali allora gli Shuke SK45 attualmente in promozione potrebbero rappresentare un’opzione da valutare. Sono auricolari mini senza fili, progettati per chi vuole spendere pochissimo e ottenere comunque qualcosa di utilizzabile per ascoltare musica, guardare video o rispondere alle chiamate in mobilità.

Una volta indossati, questi auricolari sono talmente piccoli che risultano quasi invisibili e possono essere tenuti alle orecchie anche mentre si dorme, grazie alla forma discreta e alla comodità dei gommini in-ear in silicone, che non esercitano troppa pressione nemmeno se ci si poggia su un lato del viso.

Nonostante il prezzo minimo, offrono una connessione Bluetooth 5.4, una versione recente che garantisce una buona stabilità e tempi di risposta ridotti rispetto a modelli più vecchi.

L’autonomia è un altro aspetto positivo: secondo quando dichiarato nella scheda tecnica infatti arrivano a 24 ore totali di ascolto grazie alle ricariche fornite dalla custodia, per altro di un particolare design che richiama l’aspetto di un diamante. La ricarica completa del singolo auricolare richiede solo 1 ora e se li lasciate accesi, in standby possono restare attivi per un massimo di 20 giorni consecutivi.

Sono inoltre impermeabili e offrono controlli touch per gestire riproduzione e chiamate senza tirare fuori il telefono.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa circa 6 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.