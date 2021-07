Perché Xiaomi HOTO è il cacciavite elettrico smart da acquistare all’istante

Se avete bisogno di un cacciavite per poter svitare e avvitare facilmente e rapidamente le viti dei piccoli oggetti presenti in casa non fatevi sfuggire l’offerta sullo Xiaomi HOTO che al momento, grazie ad un codice, si compra a 19 euro.

Si tratta di un cacciavite elettrico che viene venduto insieme ad una pratica custodia, di forma cilindrica, all’interno della quale sono ben alloggiate nel tappo le 12 punte intercambiabili costruite in acciaio S2 con cui può essere utilizzato.

Nello specifico trovate le punte PH1, PH2, PH3, H3, H4, H5, H6, SL4, T15, T20, T25 E PZ2, quindi sia le più comuni a taglio e a croce, sia le esagonali o con punta a stella che generalmente troviamo nei dispositivi elettronici.

La custodia è lunga 19 centimetri e la base ha un diametro di 6,2 centimetri mentre il cacciavite misura 18 centimetri di lunghezza e 3,5 centimetri di diametro (e pesa circa 250 grammi).

Sulla punta è presente una corona LED che si illumina durante l’utilizzo, in modo tale da offrire una buona visibilità alla zona in cui si sta avvitando e svitando indipendentemente dall’illuminazione ambientale presente, rendendolo così molto utile per la manutenzione di tutti quei mobili o componenti elettrici che si trovano negli angoli bui della casa.

Una delle caratteristiche che lo rende diverso e se vogliamo anche migliore di altri cacciavite elettrici attualmente in commercio è la presa USB-C con cui è possibile ricaricare la batteria. Una ricarica completa permette di avvitare o svitare più di 1.000 viti consecutive prima di scaricarsi.

In più, rispetto ad altri, offre tre diverse velocità selezionabili in modo tale da regolare la rotazione della testa in base alle proprie esigenze (fino ad un massimo di 220 rpm). C’è anche una quarta modalità, OFF, che consente di utilizzarlo come un tradizionale cacciavite manuale, evitando così di sottoporre le punte ad uno stress eccessivo.

Con un manico in gomma che ne migliora la presa, il cacciavite elettrico Xiaomi HOTO normalmente costa 61,37 euro ma al momento si può comprare anche in sconto del 34% a 40,45 euro: tuttavia inserendo il codice MCXES prima dell’acquisto, fino al 19 agosto si ottiene un ulteriore e importante sconto che porta il prezzo di acquisto a 19,01 euro, per uno sconto complessivo che sfiora il 70%.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.