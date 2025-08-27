Recensione Powerstation BLUETTI Elite 30 V2, portatile e intelligente per zaini, UPS e Fotovoltaico

Se c’è un segmento che negli ultimi due anni si è evoluto in maniera sensibile è quello delle power station da zaino: piccole, leggere, abbastanza potenti da sostituire una ciabatta in campeggio e sufficientemente intelligenti da non richiedere un manuale in tasca.

Bluetti ha messo in commercio due prodotti d’uso specifico (Handsfree 1 e 2) che abbiamo provato qualche mese fa e che ha caratteristiche di potenza simili ma La BLUETTI Elite 30 V2 – disponbile ufficialmente dal 13 Agosto 2025 – si inserisce nella gamma più aggiornata che vede due sorelle iper potenti come le Elite 100 e 200 e si posiziona intelligentemente nella parte bassa ma solo per la potenza: 288 Wh, inverter puro da 600 W, “Power Lifting” a 1.500 W per i carichi resistivi, ricarica Turbo, batteria LiFePO4 da 3.000 cicli, connettività Wi‑Fi/Bluetooth e un UPS che commuta in meno di 10 ms. A guidarla oltre il classico collegamento Bluetooth anche il Wi-Fi ed una App con una marea di opzioni che la rende ancora più versatile

Sulla carta è l’erede spirituale del modello Bluetti EB3A, ma con un chassis più compatto, un consumo in stand‑by che scende a 4,5 W grazie alla tecnologia UltraCell e un’attenzione spiccata all’uso quotidiano: famiglia in auto, team di fotografi in viaggio, lavoro ibrido, piccoli blackout domestici, weekend in tenda.

L’abbiamo provata sul campo per circa un mese, dal 25 Luglio ad oggi, sperimentando pure un bel blackout di 6 ore per lavori Enel e sospensioni random di corrente per due belle tempeste estive con supercelle attive sull’area Romagna-Marche. L’abbiamo utilizzata per alimentare portatili, smartphone, router, tastiere midi, proiettori e abbiamo pure provato a prepararci caffè e un bel piatto di pasta. Non ci siamo fatti mancare test con saldatori, tagliasiepi e attrezzi e accessori con carico resistivo per scoprirne i limiti con aggeggi un po’ al limite della sua portata.

Cos’è in breve

Elite 30 V2 è una power station compatta con 8 porte d’uscita e 7 modalità di ricarica in ingresso. Eroga 600 W continui con onda pura, gestisce picchi fino a 1.500 W sui carichi resistivi, e si ricarica dallo 0 all’80% in circa 45 minuti in modalitàTurbo. La batteria è LiFePO4 stabile e longeva (fino a 3.000 cicli all’80%). Secondo BLUETTI il consumo a vuoto scende a 4,5 W con AC e DC spenti o 8 Win modalità AC, un valore che nella pratica riduce gli sprechi e rende affidabile l’uso come UPS su router, mini‑PC e NAS compatti

Unboxing, Design, costruzione e portabilità

La scatola è ormai la classica in cartone con le indicazioni generali del contenuto: i bumper sono in cartone e all’interno troviamo il cavo di alimentazione AC e quello per la presa accendisigari con connettore XT60.

Il telaio (250×178×167,5 mm, 4,3 kg) è un monoblocco in ABS con maniglia integrata: rispetto ai bracci ribaltabili è meno scenografico, ma più solido nel tempo e immediato quando si afferra al volo dall’auto. Il frontale è pulito: display chiaro, tasti dedicati per accensione generale, DC e AC, due USB‑A da 15 W complessivi, due USB‑C (100 W + 140 W), presa accendisigari 12 V/10 A, due DC5521 e una presa AC a onda pura.

Sul lato destro troviamo l’ingresso AC e la vite di massa oltre alla foratura che serve ad areare l’interno mentre la ventola con i suoi fori è sul lato opposto. Manca la ricarica wireless e non c’è la torcia integrata: niente di che ma chi viene dalla EB3A (di cui questa Elite 30 V2 è l’erede) noterà l’assenza. In cambio si guadagnano ingombri e rumorosità: sotto carichi leggeri la ventola si sente appena, restando sotto i 30 dB e quindi tollerabile anche in una camera da letto durante un blackout notturno o in un ufficio dove è richiesta una buona concentrazione.

Sul retro troviamo tutti i dati di targa.

App, connettività e UPS “vero”

L’app BLUETTI (che collega la powerstation al vostro smartphone via Bluetooth e/o Wi‑Fi) non è un gadget: serve per scegliere il profilo di ricarica (Standard, Turbo, Silent), impostare limiti di potenza in ingresso, aggiornare il firmware, controllare in tempo reale input/output e attivare notifiche di batteria bassa al 20/15/10/5%.

La parte più interessante è però la gestione UPS: la commutazione dichiarata è ≤10 ms, ed è abbastanza rapida per tenere in vita un router e un mini‑PC senza che il sistema operativo se ne accorga. Ci sono quattro modalità pensate per contesti diversi: UPS Standard (batteria al 100% per reazione istantanea), Controllo Orario UPS (per chi ha fasce orarie con energia cara), UPS con priorità fotovoltaica (se ci sono pannelli e si vuole dare priorità al solare) e Personalizzato (con un mix a piacere). La combinazione di bypass AC fino a 980 W, pass‑through e rientro automatico ai parametri (sotto password) al ripristino rende Elite 30 V2 sorprendentemente versatile per l’uso da scrivania.

Batteria, chimica, cicli e silenziosità

La batteria è una LiFePO4 da 288 Wh (18 Ah). Rispetto alle NMC pesa un po’ di più a parità di energia, ma regge migliaia di cicli con una ottima stabilità termica.

BLUETTI dichiara oltre 3.000 cicli all’80%: tradotto in pratica, anche con un uso intensivo quotidiano si parla di anni prima di scendere a una capacità sensibilimente inferiore. Il BMS (battery management system) dialoga con l’app e con i profili di ricarica per limitare lo stress delle celle quando non serve velocità: in Silenzioso si privilegia la quiete (e la longevità), in Standard si resta nel mezzo, in Turbo si cerca la rapidità con numeri credibili per un 288 Wh moderno. Per i nostri test abbiamo quasi sempre usato la modalità Turbo per effettuare diverse prove ripetute e ci siamo stupiti di quanto la ricarica anche alla massima potenza fosse silenziosa: nessun effetto aspirapolvere

Ricarica con prese, auto e solare, un inverter mobile che fa risparmiare

Le vie per riportarla al 100% sono tante: AC (fino a 380 W), auto 12/24 V (120/240 W), solare con MPPT (fino a 200 W entro 12–28 V, 10 A su XT60), Caricatore DC‑DC e persino una batteria al piombo in emergenza.

Ricordiamo che MPPT è l’acronimo di Maximum Power Point Tracking, che significa “inseguimento del punto di massima potenza”. Si tratta di una tecnologia usata negli inverter fotovoltaici che regola costantemente la tensione e la corrente dei pannelli solari per massimizzare la produzione di energia in qualsiasi condizione di irraggiamento solare e temperatura.

Con 200 W di pannelli, in condizioni reali e cielo pulito, due ore e un po’ bastano per tornare al 100%. Noi l’abbiamo provata in una giornata di sole esposta a Est/Sud ma con una angolazione non ottimizzata. L’ingresso con un pannello portatile di Bluetti forniva 140 Watt e ci permetteva di ricaricare il nostro MacBook M1 e allo stesso tempo generare l’energia necessaria per le ore notturne.

Tornando alla ricarica AC: in Turbo si passa dallo 0 all’80% in circa 45 minuti.

L’efficienza del convertitore è buona e l’autoconsumo a riposo (8 W con solo AC acceso) è tra i punti forti in ottica fotovoltaica: non “mangia” l’energia raccolta mentre dorme.

Qui sotto l’interfaccia dell’App con tutti i dettagli e i menu di cui vi parliamo nella recensione. La configurazione è praticamente immediata e il controllo via Wi-Fi è comodissimo se siamo a distanza e la stiamo usando anche come UPS visto che ci vengono segnalate diverse condizioni della powerstation. Quando siete in mobilità il Bluetooth permette di controllare ogni aspetto della Bluetti.

Prestazioni e casi d’uso

Nel quotidiano i 600 W “veri” con onda pura permettono di alimentare due portatili (uno su USB‑C 140 W, l’altro sull’AC con alimentatore), uno smartphone, un router e altri accessori senza problemi. La funzione Power Lifting a 1.500 W aiuta con carichi resistivi come un bollitore di piccola taglia o un asciugacapelli al minimo per brevi periodi di tempo, ma non fa miracoli con i carichi induttivi: motori con spunto elevato (compressori, certe pompe e deumidificatori) possono far scattare la protezione. È un limite fisiologico della classe, non un difetto del singolo esemplare: serve conoscerlo per non chiedere l’impossibile a 288 Wh.

Le stime di BLUETTI sono in linea con i dati che abbiamo rilevato: dipende da efficienza dell’inverter e dalla profondità di scarica.

Elettronica e informatica spicciola

Ovviamente con la “fortuna” che abbiamo avuto in Agosto (come detto sopra 1 blackout e due disastrosi temporali con effetti sulla linea) abbiamo potuto sperimentare direttamente delle sospensioni di corrente improvvise e la Bluetti ci ha permesso di lavorare senza interruzioni anche in una postazione con 1 Macmini, un mini Pc, un monitor da 32″, diversi hard disk esterni, un modem Fritzbox di ultima generazione senza alcun sospensione di servizio.

Con 288 Wh l’ordine di grandezza è questo: uno smartphone da 15 Wh si carica 15–16 volte, un laptop da 60 Wh quattro volte, una lampada LED da 10 W resta accesa oltre 24 ore, un router 5G da 12 W supera le 14 ore e siete sicuri che avrete la connessione sempre attiva con blackout programmati o improvvisi come è accaduto a noi.

Prove in cucina

Poi ci sono gli esperimenti in cucina: 100 ml di acqua e 100 grammi di pasta si cuociono proprio allo scadere del tempo massimo e dovrete scegliere una pasta a cottura rapida o gustarvela al dente. Con una piastra ad induzione Ikea potremmo sfruttare o una cottura lenta con il display a 2 o 3 oppure (l’assorbimento in Watt viene modulato) o una cottura rapida a livello 5… ma il risultato finale è a rischio e al limite della capienza della batteria. Avrete maggiori probabilità se riducete proporzionalmente acqua e pasta.

Nessun problema per il caffè se usate una Moka ad induzione tipo quella di Bialetti o una macchina a Cialde ESE come la Baby Frog: viaggiano a 450 Watt e anche se più lente rispetto ad una macchina a capsule con un grosso spunto vi permettono di avere risultati più prevedibili. Se preparate un caffè ogni tanto in mobilità durante la giornata il preriscaldamento inciderà molto sui consumi ma se

Per il cappuccino è consigliabile un bel montalatte come il Severin che abbiamo usato per i test: anche qui l’assorbimento è sotto i 600 Watt (470 watt massimi) e di latte ne potete montare a litri.

Abbiamo provato anche una Mokona Bialetti che con i suoi 850 watt di assorbimento rientra tranquillamente nella fascia del Powerlifting come alcune macchine per caffè con capsule… ma il numero di preparazioni è ovviamente limitato e vi consigliamo di estrarli di continuo con un solo preriscaldamento se ne dovete preparare diversi per un evento all’aperto o per offrirlo a compagni di lavoro.

Audio e Video

Anche se la maggior parte degli speaker e degli amplificatori da esterno ormai sono dotati di batterie è comodo utilizzare una powerstation anche per eventi musicali e presentazioni all’esterno o service. L’abbiamo provata con una Tastiera-Arranger Yamaha SX920 con un’ottima amplificazione e ingressi microfonici: 20 watt più o meno continui al massimo volume portano 9 ore circa di autonomia misurata e sono più sufficienti per qualsiasi serata con musica. Per chi possiede strumenti simili più datati l’assorbimento non va oltre i 60 Watt. Da valutare l’uso con amplificatori più potenti.

Per quanto riguarda il video abbiamo collegato un proiettore Laser Dangbei da 1200 Iso Lumen in grado di proiettare su uno schermo da 100″ e grazie ad un assorbimento più o meno continuo di 110 watt è stato in grado di gestire 3 ore e passa di proiezione.

In cantiere o in laboratorio

Anche qui conviene non esagerare: la nostra sega a Beccuccio da 1250 W costanti Bosch non ce l’ha fatta a superare il test ma una tagliasiepi elettrica Makita, una piccola smerigliatrice Bosch e pure un decespugliatore Black e Decker sono stati in grado di funzionare anche se per tempi limitati: il vantaggio della combinazione è che il peso relativamente limitato (sono pur sempre oltre 4 KG) vi permette di caricare la powerstation nello zaino ed effettuare manutenzioni e piccoli interventi all’esterno anche con attrezzi che non dispongono di batterie. Evitate i trapani a percussione più potenti: in questo caso meglio rivolgersi a modelli più potenti.

In laboratorio l’abbiamo provate sia con una stazione di saldatura standard e con un Dremel e vari accessori (utili questi pure all’esterno). Nessun problema.

Infine l’abbbiamo testata con una Bambulab A1 Mini: con un ciclo di stampa di circa 4 ore portato a termine senza problemi. In questo caso la fase più dispendiosa dal punto di vista energetico è quella del riscaldamento del piatto di stampa mentre in fase di estrusione non si superano i 57 Watt. Qui il consiglio è di usare la Bluetti senza paura come UPS contro le interruzioni di corrente che potrebbero farvi perdere un prezioso lavoro.

UPS domestico senza compromessi

In un piccolo studio domestico la differenza tra un UPS “di classe PC” e una power station con funzione UPS sta nell’uso dopo l’emergenza. Con Elite 30 V2 si continua a lavorare anche lontano dalla scrivania: si stacca la spina e si porta con sé la stessa energia che ha salvato la sessione di lavoro.

La commutazione rapida evita riavvii o perdita di file, e il bypass AC da 980 W consente di alimentare e ricaricare in contemporanea senza scaldare inutilmente l’inverter.

Il comportamento alla ripresa dell’energia è “furbo”: con la modalità Salva lo stato dell’interruttore principale attiva, la power station si riaccende da sola e riprende ad alimentare le utenze, utile per chi non è in casa o non può intervenire.

Confronti e contesto

Nella famiglia BLUETTI, Elite 30 V2 sta un gradino sopra la EB3A per efficienza, porte USB‑C più spinti (arriva a 140 W) comode per il MacBook Pro più recenti e silenziosità, ma rinuncia alla ricarica wireless e alla torcia. Verso l’alto ci sono i modelli recenti Elite 100/200 V2 per chi vuole autonomia di giorni o carichi impegnativi, ma cambiano gli ingombri, i pesi e – soprattutto – la classe di spesa. In questa fascia contano gestione termica, MPPT efficiente, rumorosità e la completezza dell’app. Elite 30 V2 si comporta bene proprio su questi quattro aspetti.

Conclusioni

BLUETTI con Elite 30 V2 ha limato gli spigoli dove serviva: efficienza, rumorosità, gestione via app, velocità di ricarica. I numeri sono quelli giusti per una “prima power station” che non faccia rimpiangere la presa a muro e che, all’occorrenza, si comporti da UPS senza far perdere pacchetti al router. Non è l’arma totale (288 Wh sono 288 Wh), ma è esattamente la risposta che molti cercavano: piccola fuori, matura dentro.

A chi consigliarla? A chi vive di mobilità “normale”: famiglia in viaggio, camperista leggero, fotografo fuori sede, chi fa smart working dal lago e vuole una rete stabile senza generatori rumorosi. A chi ha bisogno di un UPS per router e mini‑PC o Mac mini. A chi vuole un banco energia vero per il fai‑da‑te elettronico.

Pro

– Formato, peso e maniglia integrata: pensata per muoversi anche con zaino e bambini al seguito.

– App completa e utile (Wi‑Fi + Bluetooth), UPS serio a ≤10 ms, funzioni comode come le notifiche e il ripristino automatico.

– Ricarica flessibile e rapida (AC, auto, solare), MPPT comodo, profili Standard/Turbo/Silent adeguati.

– Abbinata ai pannelli portatili è un ottimo inverter con buona capacità

– USB‑C fino a 140 W: un MacBook Pro recente si ricarica direttamente senza alimentatore e senza perdite nella conversione AC-DC.

– Autoconsumo a riposo molto basso di soli 4,5 W: un vantaggio non da poco.

– Batteria LiFePO4 da 3.000 cicli e 5 anni di garanzia: longevità da prodotto serio.

– Il prezzo di lancio e gli sconti periodici rendono il prodotto altamente competitivo anche con UPS meno intelligenti e versatili. (in questi giorni c’è pure un sconto aggiuntivo per i nostri lettori)

– Se la cava anche in cucina ma occorre valutare quali elettrodomestici utilizzare

Contro

– 288 Wh restano 288 Wh e non possono gestire frigoriferi a compressore o utensili energivori per cui serve salire di categoria. – I carichi con forte spunto induttivo mostrano i limiti di una powerstation così piccola, nonostante il Power Lifting.

– Una sola presa AC vi costringerà ad usare una ciabatta per aumentare la versatilità e portatevi pure dietro un adattatore per la schuko in ingresso.

– Sarebbe stato comodo un adattatore per i pannelli solari / XT 60 ma ve la cavate con poco acquistandone uno con cavo corto e buona sezione.

Prezzo al pubblico

BLUETTI Elite 30 V2 è disponibile per l’acquisto dal 13 Agosto ed è in offerta lancio sul sito Bluetti sia come prodotto singolo sia in combinazione con i pannelli solari portatili dell’azienda. Potete ottenere un ulteriore sconto del 5% inserendo il codice sconto MAC5

Elite 30 V2, prezzo di listino €269 €, in offerta lancio a 199 € – 5% con il codice MAC5 riservato ai nostri lettori.

Elite 30 V2 + Pannello Fotovoltaico PV60F a 398 €, in offerta lancio a 298 € – 5% con il codice MAC5 riservato ai nostri lettori.

Elite 30 V2 + Pannello Fotovoltaico PV100 a 498 €, in offerta lancio a 348 € – 5% con il codice MAC5 riservato ai nostri lettori.

Elite 30 V2 + Pannello Fotovoltaico PV200D a 698 €, in offerta lancio a 498 € – 5% con il codice MAC5 riservato ai nostri lettori.

Per l’adattatore XT60/pannelli fotovoltaici potete acquistare questo da 12 € che ha sezioni e lunghezza ottimali.