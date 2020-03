ShutterGrip 2, l’impugnatura Just Mobile per potenziare i video con lo smartphone

Facilitare l’acquisizione di foto e video con lo smartphone: è questo il compito che predilige ShutterGrip 2, un’impugnatura per certi versi simile a molte altre in commercio già da diversi anni e che vanno per l’appunto a rendere maggiormente maneggevole il telefono in particolar modo durante le riprese video.

Quando chiusa è piuttosto compatta: basta infilare il telefono nell’apposita morsa (compatibile praticamente con le misure di tutti i telefoni attualmente in commercio, con o senza custodia annessa) per aggiungere un importante ispessimento sul bordo e trasformarlo così in una sorta di fotocamera digitale.

Perché una volta indossata la maniglia, basterà schiacciare il tasto incorporato per scattare una fotografia o avviare e poi interrompere la riproduzione video, trasformando di fatto lo smartphone in una sorta di fotocamera digitale.

Il pulsante, che funziona via Bluetooth, si può anche sganciare per utilizzarlo a distanza come una sorta di telecomando per lo scatto remoto o per agevolare l’uso del telefono con un’asta selfie.

Non con una qualunque, sia ben chiaro, perché basta svitare una componente per estrarre l’asta telescopica direttamente dalla maniglia stessa: a quel punto si potrà agganciare il pulsante di scatto remoto nell’apposito alloggiamento e beneficiare così di un sistema di ripresa alternativo.

Sul fondo della maniglia è inoltre presente il tradizionale attacco a vite da 1/4″ che consente di agganciarla alla gran parte dei treppiede e monopiede attualmente in commercio. C’è anche l’attacco universale per poter agganciare agevolmente un illuminatore ed agevolare gli scatti e le riprese in condizioni di scarsa illuminazione o migliorare la qualità audio delle riprese con un microfono esterno.

Il punto di forza della maniglia però è nella possibilità di dividerla in due parti e offrire un’impugnatura separata dal telefono che non sia troppo distante (come avviene con l’asta per selfie) ma che permetta comunque di mantenere il dispositivo in posizione durante le riprese, magari inclinando la maniglia per quelle da particolari angolazioni o in generale per non stancare la mano in quelle più lunghe.

Non è finita qui: perché in una delle combinazioni possibili la maniglia si trasforma in un agile supporto per inclinare il telefono su un piano di lavoro oppure, sfilando il mini-treppiede incorporato sulla base, per sostenerlo in verticale ed assicurare riprese perpendicolari in totale stabilità.

ShutterGrip 2 di Just Mobile attualmente non è un dispositivo in commercio ma un progetto per il quale l’azienda sta raccogliendo i fondi su Indiegogo per poterne avviare la produzione di massa: ha già raccolto oltre 224mila euro e la consegna delle prime unità acquistate al prezzo lancio di 33 euro saranno spedite a maggio. Il prezzo commerciale sarà poi di 47 euro.