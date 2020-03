TaoTronics SoundLiberty 53, gli auricolari TWS che sembrano AirPods neri a 25,89 euro

Sono per design piuttosto simili agli AirPods, ma costano una frazione del prezzo: gli auricolari TaoTronics SoundLiberty 53 sono particolarmente comodi per liberarsi completamente dall’ingombro e dal fastidio dei fili per ascoltare la musica e gestire le telefonate in mobilità e in questo momento sono scontati di 11 euro grazie ad un codice speciale.

Per scoprirli nel dettaglio leggete pure la nostra recensione. In breve, si collegano a qualsiasi dispositivo Bluetooth utilizzando la tecnologia 5.0, il che significa che con gli smartphone di nuova generazione sono in grado di offrire anche un considerevole incremento di prestazioni parallelamente ad una maggiore riduzione dei consumi.

Per il controllo di musica e telefonate non ci sono pulsanti, bensì una superficie esterna touch che garantisce la completa gestione attraverso semplici sfioramenti e grazie ai gommini in-ear garantiscono telefonate chiare anche in ambienti rumorosi.

Dal punto di vista dell’autonomia, ciascun auricolare incorpora una piccola batteria che promette fino a 5 ore di riproduzione di musica continuata prima di scaricarsi completamente. La ricarica avviene semplicemente inserendoli all’interno dell’apposita custodia in dotazione che può ricaricarli all’incirca quattro volte, per un’autonomia complessiva di oltre 40 ore.

In confezione, oltre agli auricolari TaoTronics SoundLiberty 53 e alla custodia trovate tre paia di gommini in-ear di misure S/M/L per adattarli alle diverse conformazioni delle orecchie e un cavo da USB-A a Micro-USB.

Se siete interessati li trovate in vendita su Amazon per 37 euro ma, come dicevamo, al momento sono scontati di 1 euro: usando il codice XA2TFT9O li pagate perciò solo 25,89 euro e la spedizione è compresa nel prezzo.