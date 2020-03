Google I/O completamente cancellato, nessun evento online

Il Google I/O 2020 è stato cancellato a causa del coronavirus, ma in queste ore Google ha annunciato che l’evento non si terrà neppure in formato digitale. E’ un Tweet ufficiale della società a confermare la cancellazione totale dell’evento.

In seguito ai requisiti di protezione imposti in California, Google ha deciso di “non andare avanti con l’I/O neppure in formato digitale, così da “dare priorità alla salute di tutti quanti partecipano alla comunità”.

Informazioni più dettagliate sulla cancellazione sono state pubblicate in una FAQ apposita. Google non rimanderà l’evento a fine anno e tutti gli annunci che aveva pianificato di fare durante l manifestazione, come l’atteso Pixel 4a, saranno fatti separatamente attraverso i blog sviluppatori e i forum della comunità.

A #GoogleIO update: Out of concern for the health and safety of our developers, employees, and local communities — and in line with “shelter in place” requirements by the local Bay Area government — we sadly will not be holding an I/O event in any capacity this year. (1/3) — Google Developers (@googledevs) March 20, 2020

Ricordiamo che l’evento I/O, era già stato annullato all’inizio del mese, e trasformato in un evento digitale, adesso cancellato. Google ha anche posticipato la sua conferenza Cloud Next solo pochi giorni fa, pre annunciando di fatto i problemi che l’I/O avrebbe avuto anche nella versione digitale.

Google I/O 2020 avrebbe avuto luogo a Mountain View, in California, mentre la conferenza F8 di Facebook già cancellata si sarebbe tenuta presso il McEnery Convention Center di San Jose, in California, la stessa sede che Apple utilizza per il WWDC.

Chiunque abbia vinto il sorteggio dei biglietti per la partecipazione all’evento di quest’anno avrà diritto a partecipare al Google I/O dell’anno prossimo.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Coronavirus sono disponibili da questa pagina, invece per tutti gli articoli che parlano di Google si parte da qui.