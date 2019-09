Si perdono AirPods a New York: in metropolitana annunci per i pendolari

In metropolitana si perdono così tanti AirPods che la metropolitana di New York sta prendendo in considerazione l’idea di avviare una campagna di annunci per sollecitare i pendolari a evitare di accendere o spegnere le cuffie di Apple senza fili mentre entrano o escono dai treni.

La perdita degli AirPods è un problema non solo per i possessori, ma anche tutti gli utilizzatori della metro: negli ultimi mesi questi episodi sono stati la causa di ritardi dei mezzi e di manutenzioni straordinarie sui binari della metropolitana. Gli annunci, creati apposta per gli utilizzatori delle cuffie senza fili, potrebbero essere d’aiuto: un modo semplice per ricordare a chi li indossa il pericolo di perderli ogni volta che si indossano o si tolgono in metropolitana.

“Gli AirPods sono minuscoli. Sono difficili da trovare – ha dichiarato Steven Dluginski, supervisore della manutenzione della metropolitana -. Cadendo in zone buie, come i binari o dentro a crepe, si possono trovare solo perchè sono bianchi”.

I manutentori utilizzano un palo estensibile fino a 8 piedi con due tazze di gomma all’estremità che possono essere usate come pinze per raccogliere gli oggetti più piccoli. Un intervento di recupero che la Metropolitana di New York vuole fare perchè è un modo per garantire la sicurezza sui binari: non sono rari i casi in cui, di fronte alla perdita di un oggetto personale, proprio come gli AirPods, gli utilizzatori della metro abbiano deciso di mettere a rischio la propria vita e quella degli altri, provando autonomamente a recuperare le cuffie.

Il Wall Street Journal, a inizio settembre 2019 ha pubblicato un approfondimento dedicato proprio alle storie delle persone che hanno perso i propri AirPods in metropolitana a New York. Molti sono anche i casi raccontati attraverso i social network, come quello di Ashley Meyer, che ha pubblicato la foto di un suo recupero di AirPods raccontando come è andata in tempo reale su Twitter.

A partire da marzo, quando Apple ha rilasciato la nuova versione di AirPods, sono aumentati gli interventi di recupero degli AirPods. Solo in una mezza giornata nel mese di settembre sono arrivate 18 richieste di recupero di oggetti smarriti nei binari e sei erano per AirPods.

Gli AirPods sono i primi auricolari Bluetooth di Apple. La prima versione è stata presentata nel settembre dl 2016 e provati da Macitynet qui. Apple il 20 marzo 2019 ha introdotto gli Airpods 2 dismettendo la prima versione di Airpods. A questo link la recensione degli AirPods 2.