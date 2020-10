Signals for HomeKit usa le lampadine per segnalare gli eventi della smart home

Home Flash, una delle migliori app per gestire la casa smart su piattaforma Apple HomeKit da provare su iPhone e iPad, è stata aggiornata con tante novità: per iniziare, l’app cambia nome in Signals for HomeKit, oltre a beneficiare adesso di un design rinnovato e del supporto alle ultime funzionalità di iOS 14. L’app aggiornata offre adesso un modo semplice per creare azioni rapide che possono far lampeggiare gli accessori HomeKit con effetti e colori che attirano l’attenzione con un tocco oppure attraverso la collaborazione di Siri.

L’app funziona con qualsiasi lampadina, interruttore o presa smart collegata. La versione 2.0 dell’app include un’interfaccia rinnovata che offre il pieno supporto per l’iPad, è completa di un nuovo menu di navigazione con barra laterale e durante la creazione di un segnale gli utenti possono ora scegliere tra tre diversi effetti di illuminazione in base alla durata e ai colori.

I segnali possono essere applicati alla maggior parte dei tipi di illuminazione, comprese le lampade HomeKit, strisce LED luminose, pannelli luminosi, gli interruttori e le lampadine connesse.

Gli effetti di illuminazione includono “Flash”, che attenua lentamente le luci selezionate in entrata e in uscita, “Pulse” che offre invece un motivo più veloce e più corto e “Hold”, che mostrerà un colore per un periodo di tempo preimpostato prima di tornare allo stato precedente. Ogni effetto è facile da distinguere e, attraverso combinazioni di colori l’utente potrà creare tonnellate di segnali diversi, che coprono scenari come l’annuncio dell’ora di cena o il far sapere a qualcuno che sta impiegando un po’ troppo tempo sotto la doccia, e così via, chi ne ha più ne metta.

L’app aggiornata porta anche i segnali creati all’interno dell’app direttamente nella schermata principale tramite i widget di iOS 14. Questi si uniscono ad altri modi per lanciare segnali, tra cui ricordiamo anche le scorciatoie. Signals for HomeKit è ora disponibile come download gratuito su App Store, con un acquisto in-app di 5,49 euro per sbloccare tutte le funzionalità.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di casa e dispositivi smart, tecnologie green e domotica sono disponibili nella sezione CasaVerdeSmart di macitynet.