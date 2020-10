Google Foto per Android ha un nuovo potente editor

La rinascita del machine learning di Android sta arrivando, ed entrerà direttamente dalla porta dell’app Foto di Google. Lo hanno annunciato i dirigenti dell’azienda durante il breve evento live streaming che ha dato i natali a Pixel 5: qui tutte le novità presentate.

Per iniziare, Google prevede di aumentare la sua funzione di miglioramento automatico delle immagini con algoritmi di apprendimento che possono migliorare ulteriormente in base all’immagine specifica su cui si sta lavorando. Gli utenti saranno in grado di applicare luminosità, contrasto ed effetti ritratto con un solo tocco, grazie all’utilizzo di filtri Enhance e Color Pop che verranno implementati entro pochi mesi. Inoltre, per i fotografi che preferiscono modificare i propri scatti manualmente, Google ha riorganizzato il layout dell’editor in una barra scorrevole nella parte inferiore dello schermo.

Il colosso di Mountain View offre anche una funzione di illuminazione basata sull’AI, soprannominata Portrait Light, che può applicare diversi livelli e diverse posizioni di luce e ombra a una foto che è già stata scattata. Non inganni il nome, questa funzione sarà disponibile su qualsiasi foto, anche se non è in modalità Ritratto, e anche se si tratta di un vecchio scatto di cinque anni fa. L’unico problema è che si dovrà eseguire l’editor su Pixel 4a 5G o Pixel 5 per utilizzare Portrait Light.

