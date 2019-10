Signify prende parte alla mostra “Io, Robotto” con le installazioni Philips Hue

Signify, precedentemente nota come Philips Lighting, leader globale nel settore dell’illuminazione sta partecipando come partner di “Io, Robotto – Automi da compagnia”, che si svolge a Milano fino al 19 gennaio 2020 presso la Fabbrica del Vapore.

L’esposizione nasce dalla collaborazione tra il giornalista Massimo Triulzi ed il Comune di Milano ed è un percorso espositivo di natura prevalentemente storica e tecnologica, in cui si possono scoprire 115 automi che nel corso degli ultimi decenni sono entrati nell’immaginario collettivo.

Signify, che aderisce al progetto come partner illuminotecnico, è presente in tutte le sale della mostra illuminando i robot e tutti i pezzi in esposizione e in più all’interno trovate inoltre un’area interamente dedicata a Philips Hue, la famiglia di prodotti per l’illuminazione connessa, dove si potranno scoprire le principali soluzioni dell’azienda in campo di smart lighting.

Ecco alcuni dei prodotti utilizzati per l’esposizione, nati per la casa ma in grado di offrire il loro supporto speciale anche in un ambito aperto al grande pubblico.

White and Color Ambiance Starter Kit e La lampada intelligente portatile Hue Go

Il White and Color Ambiance Starter Kit, è la soluzione per ricreare infiniti scenari di luce: con oltre 16 milioni di colori, è possibile trasformare la casa in una perfetta sala da ballo o impostare l’illuminazione più adatta a conciliare il sonno. Philips Hue Go è una lampada smart portatile che offre tutte le funzionalità del sistema Hue, come la possibilità d’impostare la luminosità delle lampadine per aumentare o diminuire gradualmente, richiamando l’effetto dell’alba e il tramonto.

Philips Hue Lightstrip

La striscia LED ora disponibile sia in versione outdoor che indoor, Philips Hue Lightstrip è l’ultima novità della gamma Hue. Si tratta di una striscia flessibile ideale per abbellire la casa e il giardino in differenti modi, che sia per enfatizzare le aiuole o per creare un po’ più di atmosfera, durante una serata tra amici

Lampada Philips Hue Signe

La lampada Philips Hue Signe, disponibile in versione sia da tavolo che da terra, permette di decorare la casa con luce indiretta in qualsiasi colore o qualsiasi sfumatura di bianco. Questa lampada è caratterizzata da un design sottile e moderno che si fonde perfettamente in ogni ambiente, creando un effetto di luce unico sulle tue pareti.

“Signify si è sempre dedicata allo sviluppo di prodotti e sistemi in grado di migliorare la vita delle persone.” afferma Corrado Massone, Direttore Marketing Italia, Israele e Grecia di Signify “Siamo entusiasti di partecipare alla mostra “Io, Robotto”, e sottolineare così ancora una volta il nostro impegno verso la promozione e lo sviluppo di nuove tecnologie dedicate allo smart living”

Signify è inoltre partner d’eccezione di Amazon, che è pr

esente alla mostra con i suoi dispositivi Amazon Echo con Alexa integrata compatibili con i prodotti della linea Philips Hue in grado di sfruttare l’intelligenza artificiale per accendere e spegnere le luci e rendere la vita quotidiana più semplice.

Per maggiori informazioni sulla mostra IoRobotto visitate questa pagina.