Cinque nuovi giochi per Apple Arcade tra azione, memoria e gioco di ruolo

Apple sembra voler fare sul serio con il suo nuovo servizio di giochi in streaming. Dopo l’arrivo del primo titolo made in Gameloft, Apple Arcade aggiunge al suo lungo elenco altri 5 giochi, naturalmente inclusi nell’abbonamento da 4,99 euro al mese, senza che sia necessario spendere soldi per acquisti extra. Ecco di che si tratta.

Il primo gioco nella lista è Fallen Knight di FairPlay Studios, un platform d’azione a scorrimento laterale in cui il giocatore prenderà i comandi del cinquantesimo Lancillotto, intento a combattere contro un’organizzazione terroristica in un mondo futuristico. Un titolo che piacerà agli amanti della vecchia scuola, ma se volete rilassarvi non manca Lifelike di kunabi brother, che viene descritto come una “sinfonia di particelle affascinanti” che consentono al giocatore di interagire con ambientazioni oniriche e colorate.

Tales of Memo di Tendays Studio è invece un titolo incentrato sui puzzle di memoria, mentre Hogwash di Bossa Studios è un gioco ambientato in una fattoria in il giocatore potrà scegliere di affiancarsi ai contadini che lottano per mantenere la fattoria in ordine, ripulendola dai maiali che lanciano fango dappertutto.

Infine, Yaga The Roleplaying Folktale di Breadcrumbs, un gioco di ruolo d’azione basato sulla mitologia slava in cui si vestiranno i panni di un fabbro di nome Ivan. Quest’ultimo sarà esclusiva temporale di Apple Arcade, ma si prepara già ad arrivare su PC, Nintendo Switch, PS4 e Xbox One a novembre.

Ad ogni modo, tutti e cinque i titoli sono già giocabili su Apple Arcade, tutti inclusi nell’abbonamento di 4,99 euro al mese. Se volete leggere un approfondimento su come funziona il servizio in streaming della società, vi invitiamo a leggere questo approfondimento. Per leggere tutte le novità sul servizio, inclusi i nuovi giochi pubblicati dopo il lancio, invece, vi rimandiamo a questo link.