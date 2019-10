Gli AirPods Pro saranno disponibili in otto colori?

Da giorni circolano indiscrezioni sempre più frequenti sugli auricolari wireless Airpods Pro. L’ultimo rumor arriva dall’Economic Daily News secondo il quale la futura versione di questo prodotto sarà disponibili in ben otto differenti colorazioni. Se vero, si tratta di un cambiamento rilevante per un prodotto che, fino adesso, è stato disponibile esclusivamente nella colorazione bianca.

La colorazione bianca sarà sempre offerta ma insieme a queste arriverebbero anche tonalità quali il nero, il verde notte già visto su iPhone 11 Pro. Gli altri presunti colori non sono indicati. Otto diverse colorazioni sembrano tante, considerando che gli iPhone 11 sono offerti al massimo in sei diverse colorazioni: bianco, nero, verde, giallo, viola e (product) Red.

Il sito cinese conferma le indiscrezioni dei giorni precedenti, affermando che i nuovi auricolari integreranno la cancellazione attiva del rumore (grazie anche all’in-ear) come le cuffie Beats Solo Pro (brand di Apple) e si parla anche di migliore resistenza all’acqua. La presentazione sarebbe prevista in tempo per le festività natalizie con un prezzo negli USA di 260$.

Pochi giorni addietro sono circolate foto che mostrerebbero il’nterno della custodia di ricarica delle AirPods Pro. Apple stessa in iOS 13.2 beta ha inserito dei riferimenti ad “AirPods Pro”, inclusa una icona che mostra un prodotto finora non ufficialmente presentato.

Le indiscrezioni più recenti sostengono che la presentazione degli AirPods Pro dovrebbe coincidere con l’evento di annuncio delle novità Pro di Apple previsto tra la fine del mese e i primi giorni di novembre mentre la commercializzazione dovrebbe avvenire in tempo per le festività natalizie o alla peggio per l’inizio del 2020. Il produttore di custodie ESR ha intanto già messo in vendita un guscio in silicone per proteggere la custodia di ricarica e facilitarne il trasporto.