Sion Power, nuovo stabilimento produzione batterie per veicoli elettrici

Sion Power Corporation, azienda specializzata nello sviluppo di batterie di nuova generazione per veicoli elettrici (EV), ha annunciato di volere espandere le proprie attività produttive a Tucson, in Arizona.

L’espansione dovrebbe essere completata entro il 2026 e creare oltre 150 posti di lavoro. I nuovi posti di lavoro saranno riservati principalmente a ingegneri, tecnici specializzati e altre posizioni legate alla produzione. L’impatto economico complessivo dell’espansione è di 341 milioni di dollari nei prossimi cinque anni. La sede centrale di Sion Power rimarrà nella vicina sede al 2900 East Elvira Road, raddoppiando così la sua superficie.

Fin dalla sua nascita come piccolo gruppo di ricercatori per le batterie di nuova generazione, l’azienda è rimasta a Tucson. Ora Sion Power ha più di 100 dipendenti e sta incrementando lo sviluppo della batteria Licerion ad alta energia e a base di litio-metallo.

L’impianto di Sion Power permetterà la produzione di celle per batterie completamente automatizzate, tra cui la produzione di anodi di litio metallico, l’assemblaggio e il collaudo delle celle.

Il componente critico della batteria dell’azienda è la tecnologia anodica proprietaria, che rappresenta un elemento chiave di differenziazione e di abilitazione nel mercato delle batterie ricaricabili di nuova generazione ed è in grado di fornire fino a 500 Wh/kg.

I partner del progetto includono l’Arizona Commerce Authority, la Contea di Pima, la Città di Tucson e il Sun Corridor Inc.

L’espansione di Sion Power evidenzia la crescita dell’industria e della filiera delle batterie nello Stato. Negli ultimi anni, aziende come Li-Cycle, LG e KORE Power hanno avviato o annunciato operazioni in Arizona.

Sion Power si è fatta notare per una sua tecnologia denominata Licerion, un approccio avanzato alle batterie al litio-metallo che promette il doppio dell’energia a parità di dimensioni e peso rispetto alle batterie tradizionali agli ioni di litio. Con una capacità di 500 Wh/kg, le batterie Licerion sono prodotte su scala in celle di grande formato. Di conseguenza, hanno il potenziale per migliorare significativamente le prestazioni dei veicoli elettrici commerciali e di consumo.

Su Macitynet trovate tutte le notizie sulle innovazioni per auto e mobilità nella nostra sezione ViaggiareSmart.