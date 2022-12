Apple Watch 8 e SE 2022 a prezzi top su eBay grazie ad un codice

Se volete un Apple Watch per Natale al momento non c’è posto migliore per comprare di eBay. Il sito di vendita on line grazie ad un codice sconto vi permette, solo per fare qualche esempio, di comprare un Apple Watch 8 45 mm a 449,50 € oppure un Apple Watch SE 40mm a 263,50 €.

La promozione è molto interessante perchè riguarda, come detto, non vecchi Apple Watch ma i modelli dell’autunno. Parliamo del rinnovato Apple Watch 8 con sensore di incidente stradale e misuratore di temperatura basale per un preciso tracciamento del ciclo mestruale e dell’Apple Watch SE con nuovo processore più veloce.

Mettiamo qui di seguito le principali caratteristiche di Apple Watch 8

Sensore di temperatura

Misura l’ossigeno nel sangue con un sensore e un’app all’avanguardia

Notifiche in caso di frequenza cardiaca troppo alta o troppo bassa, o di ritmo irregolare

Funzioni avanzate per la sicurezza, come “Rilevamento cadute”, SOS emergenze e “Rilevamento incidenti”

App Bussola ridisegnata, con funzioni waypoint e “Torna sui tuoi passi”

Bastano pochi tap per far partire chiamate, email e messaggi

Apple Watch SE offre

Ascolta o sincronizza musica, podcast e audiolibri

È fino al 20% più veloce rispetto al precedente Apple Watch SE

Funzioni avanzate per la sicurezza, come “Rilevamento cadute”, SOS emergenze2 e “Rilevamento incidenti”

Notifiche in caso di frequenza cardiaca troppo alta o troppo bassa, o di ritmo irregolare

Apple Watch 8 parte da 509 euro per la versione da 41mm, su eBay lo pagate da 429,90€. Apple Watch SE edizione 2020 costerebbe 359 nella versione da 40mm come detto lo pagate 263,42 €. Per avere questi prezzi dovete applicare il codice FESTE22 che riduce del 15% il prezzo di una serie di prodotti contenuti in uno specifico elenco che trovate cliccando qui. L’offerta è valida fino al giorno di Natale, prevede un massimo di 50 euro per acquisto singolo e di 150 euro per utente su più acquisti-

Per quanto riguarda gli Apple Watch, quelli in offerta li trovate tutti raggruppati qui. I venditori sono Monclick e eShopping. In tutti e due i casi si tratta di venditori di primaria importanza che da sempre vendono prodotti Apple. Alcuni Apple Watch, grazie al fatto che allo sconto del codice si aggiunge anche un ribasso del venditore, si ottiene uno sconto più alto del 15%