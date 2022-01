Siri vi fa più vecchi di quello che siete

Siri pretende di sapere la vostra età ma in realtà si sbaglia o, se non altro, non è particolarmente precisa. Se si prova a chiedere a Siri “Quanti anni ho?”, la risposta sarà sbagliata facendovi più vecchi se il vostro compleanno deve ancora arrivare nell’anno in corso. Chi scrive è nato a ottobre del 1969 e in questo momento ha 52 anni e 3 mesi, ma se provo a chiedere a Siri “Quanti anni ho?”, l’assistente risponde 53.

L’errore nella risposta di Siri è riportato dal blog olandese iCulture, spiegando che la discrepanza è legata al modo in cui viene effettuato il calcolo, tenendo conto solo dell’anno di nascita e non dei mesi e dei giorni, un errore reso evidente dal fatto che Siri riferisce correttamente la risposta per chi ha da poco compiuto gli anni (utile quando si chiede qualcosa del tipo: “Ehi siri, quand’è il compleanno di xxx?”)

Siri è in grado di tenere conto del compleanno solo se questa informazione è riportata nella scheda del proprio contatto; poco importa se Siri sbaglia a indicare qual è la nostra età (è una informazione di cui non abbiamo bisogno) ma lo stesso errore viene commesso chiedendo gli anni di qualcuno nella nostra rubrica.

