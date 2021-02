Parlate con Siri: 24 cose che (forse) non sapevate di porterle chiedere

Siri è uno dei più importanti strumenti strategici di Apple. Come dimostra anche il recente reclutamento di decine di ingegneri, l’assistente virtuale di iPhone, iPad, Mac, Homepod, si colloca in un contesto dove questo tipo di sistemi sono il fulcro di servizi e di un intero ecosistema (si pensi ad esempio alle case smart e all’Internet of Things in genere), ma oltre ad un uso complesso e strutturato, Siri può anche essere davvero un assistente per usare i dispositivi mobili in maniera diversa, più facile e, perché no, anche divertente. Intorno a questi due fattori, Apple nel corso degli anni ha lavorato moltissimo, inducendo i suoi fan e quelli di Siri ad una sorta di caccia alla scoperta di novità quotidiane (il sistema remoto che gestisce l’intelligenza artificiale che governa Siri viene aggiornato con costanza), nello stesso tempo arricchendola di una capacità di comprensione sempre più raffinata.

Così oggi Siri può essere utile per inviare messaggi, effettuare chiamate, gestire appuntamenti, ottenere indicazioni, rispondere a domande di attualità e impostare promemoria. È impossibile fare un elenco completo di tutte le cose che Siri “conosce” e quelle in cui ci può aiutare. Molte sono, del resto, note. Altre meno… Proviamo ad elencare 20 tra le più originali, curiose e meno note che potrete chiedere a Siri. Ricordandovi che potete utilizzarla anche con Homekit per chiedere informazioni sulla vostra casa.

Attivare Siri

La prima cosa che dovrete fare prima di procedere con le domande dovete

Accertarvi che il vostro dispositivo sia compatibile con Siri: l’assistente funziona con iPhone 4s e seguenti, iPad Pro, iPad Air e seguenti, iPad (3a generazione) o versioni più recenti, iPad mini o versioni più recenti, iPod touch (5a generazione) e seguenti

Accertatevi di avere una connessione (Wi-Fi o Cellulare, Siri senza connessione non funziona)

Verificare che Siri sia attivo. Andate in Impostazioni > Generali > Siri. Se l’interruttore è spento, accendetelo

Farsi aiutare da Siri per…

Siri piò aiutarvi in molte cose pratiche. L’elenco delle domande cui Siri sa rispondere è sterminato

Numeri, numeri e ancora numeri

Calcoli

Potete usare Siri per fare calcoli, con domande del tipo: “Quanto fa quattro per due moltiplicato tre diviso venti?” ma anche indicando direttamente l’operazione, tipo: “80 x 40” o “1400+22%”.

Conversioni

Siri è un ottimo strumento per convertire le valute. Potete chiedere cose del tipo: “Quanti sono 1432 dollari”, oppure “Quanti sono 10.000 yen?”. Rimanendo in tema denaro potete chiedere informazioni su azioni con domande del tipo: “Come ha chiuso FIAT?”, “Come ha chiuso Apple?”. Altri tipi di conversioni possibili sono quelle da miglia a km. Esempio: “Quanti Km sono 40 miglia?”. Utile anche conversioni per il peso (es. “Converti 600 once in chili”).

Numeri a caso, dadi e testa o croce



Volete tentare la sorte chiedendo a Siri i numeri a lotto? Si può fare: basta una frase del tipo: “Dimmi un numero a caso”. Potete anche chiedere di lanciare una moneta oppure un dado al posto nostro, sostanzialmente attivando la funzione di generazione di numeri casuali che, nel primo caso, risponderà di volta in volta con “Testa” o “Croce” simulando l’operazione di tirare una moneta, mentre nel secondo estrarrà un numero compreso tra 1 a 6 simulando il lancio di un dado. È possibile lanciare anche dadi speciali con più lati, chiedendo ad esempio di “Lancia un dado da 10” per garantire così la funzione random per i numeri, per l’appunto, compresi tra 1 e 10.

Sport? Meglio di un almanacco

Siri è appassionata di calcio…

“Che ha fatto la Juve?”, “Che ha fatto la Roma?”, “Ha vinto il Torino?” sono domande che forse sapevate già di poter fare. Sapevate che potete chiedere anche cose del tipo: “Mostrami la classifica di serie A”, “Quando inizia il campionato?”, “Dimmi il capocannoniere della serie A”, “Differenza reti tra Juve e Napoli”. “Quali sono i portieri della Juve quest’anno?” Del resto sappiamo che Siri è esperta di sport…

…e non solo



Siri non si “occupa” solo di calcio ma consente di mostrare i risultati di campionati USA di Baseball, Basket e Hockey. Potete ad esempio chiedere: “Mostrami la classifica NBA”.



Arte e Spettacolo

Cinema



Siri è ovviamente anche appassionata di cinema tanto da essere stata ispiratrice del film “lei”. E’ possibile chiedere “Che attori ci sono nel film Inception”, “Quanto dura Inception”, “Chi ha diretto Inception” ma anche domande più complesse come “Di cosa parla Inception” e ricevere risposte tutt’altro che scontate…

Musica

Non vi ricordate di chi è un brano musicale? Chiedetelo a Siri “Di chi è This Love?” oppure “Chi canta Cercando di te?” e lo saprete.

TomTom? E chi sarebbe?

Indicazioni

È possibile chiedere a Siri le indicazioni per una specifica via con un comando del tipo “Indicami come arrivare a Via Cola di Renzo, Roma”. Siri è esperta di percorsi fin dal 2009, del resto. Se la procedura guida che mostra l’itinerario è attiva, è anche possibile fare domande del tipo: “Quanti KM mancano all’arrivo”, “Quanto è distante xxx “nome di una città”).

Indicare a Siri casa e ufficio

Se i servizi di localizzazione sono attivi (Impostazioni > Privacy > Localizzazione), potete indicare a Siri quando vi trovate a casa, in ufficio, a scuola, ecc. Basta una frase del tipo: “[nomecontatto] questa è la mia casa” oppure “[nomeconttatto] è il mio ufficio” e poi confermare la relazione. In questo modo si potrete dire a Siri frase del tipo: “Quando sono a casa ricordami di chiamare xxx”. Le associazioni consentono anche di chiamare usando frasi del tipo: “Chiama mia sorella”, “Chiama mio fratello”. La prima volta che indicate queste frasi, Siri chiederà di sapere qual è il contatto che corrisponde al fratello, sorella, madre, ecc.

Correggimi, e sarò migliore

Cambiare il soprannome

Non volete che Siri vi chiami con il vostro nome reale? Potete cambiarlo. Basta dire la frase: “Cambia il mio soprannome” e specificare il nomignolo con il quale vi dovrà chiamare.

Cambiare la pronuncia dei nomi.

Siri sbaglia a pronunciar il nome di un vostro amico, di un collega o un’azienda? Basta dirglielo: “Non è così che si pronuncia xxxx”. L’assistente chiederà la corretta pronuncia e a quel momento in poi pronuncerà il nome in modo corretto.

Volete sapere tutto?

Quanto manca a Pasqua?

Se siete curiosi, potete chiedere a Siri quanto manca con domande del tipo: “Quanto manca a capodanno?” ma anche “Quanto manca al capodanno cinese?”, “Quanto manca al capodanno lunare?”, “Quanto manca a Natale?”, “Quand’è Pasqua?”, “Quand’è la Befana?”, “Quand’è il Ramadan?”.

Quanti abitanti ha…

Curiosi di sapere quanti abitanti ha una città? Chiedete a Siri. Potete fare domande del tipo: “Quanti abitanti ha Cosenza”, “Quanti abitanti ha Roma”, “Quanti abitati ha Las Vegas?”, ecc.

Che ore sono nel mondo

È possibile chiedere a Siri che ore sono (“Che ore sono?”) ma anche specificare la città. Esempio: “Che ore sono a New York?”, “Che ore sono a Pechino?”, ma anche “Fuso Orario Australia”.

Che giorno era il…

Che giorno era quando siete nati? Basta chiedere: “Che giorno era l’11 ottobre del 1969?”. Si può ovviamente anche sapere che giorno della settimana sarà in futuro con domande del tipo: “Che giorno sarà il 14 settembre 2018?”. Interessante anche la possibilità di chiedere cose del tipo. “Quanto manca al 5 ottobre 2040?”

Siri, la segretaria perfetta

Quand’è il compleanno di…

Se avete l’accortezza di memorizzare nella rubrica dettagli delle persone che conoscete, potete chiedere informazioni del tipo: “Quand’è il compleanno di Mario Rossi?” oppure: “Quanti anni ha Mario Rossi?”, “Che giorno è nato Mario Rossi?

Allarmi e timer

È possibile impostare con la voce allarmi e timer, con comandi del tipo “Svegliami domani mattina alle cinque”, “Ricordami domani mattina alle nove di pagare la bolletta”, “Imposta un timer di tre minuti”.

Appuntamenti nelle mail

Abbiamo appuntamenti in sospeso nelle mail? Chiediamo a Siri: “Dimmi se ho appuntamenti nelle mail”. Interessante anche la possibilità di usare comandi del tipo: “Trova email con oggetto “analisi””: verranno mostrate i messaggi di posta con l’oggetto in questione.

Comanda, padrone

Foto

Potete chiedere a Siri di aprire l’app Fotocamera dicendo: “Scatta una foto”. Più interessante è la possibilità di mostrare solo alcuni scatti con comandi del tipo: “Mostra le foto scattate a Firenze”, “Mostra le foto scattate ad agosto”, “Mostra le foto scattate nel 2013”, “Mostra le foto scattate di notte”.

Aprire un’applicazione e modificare impostazioni

Per aprire un’applicazione basta dire “Apri” seguito dal nome dell’app da aprire (es. “Apri Dropbox”). Meno noto a tutti è che è anche possibile specificare comandi del tipo: “Apri impostazioni”, “impostazioni privacy”, “impostazioni contatti”, “Apri impostazioni sfondo”, ecc. Usando il comando “Riproduci tutta la musica” sarà possibile riprodurre tutti i brani in ordine casuale presenti sul dispositivo. “Aumenta la luminosità dello schermo” permette di aumentar un po’ la luminosità.

Attivare e disattivare Impostazioni

Siri è in grado di attivare o disattivare determinate impostazioni. Ad esempio il modulo Wi-Fi o Bluetooth. Per farlo è sufficiente chiedergli di accendere/spegnere la relativa funzione (“Disattiva il Bluetooth”, “Disattiva il WiFi”)

Restare aggiornati

Cosa si dice su Twitter



Volete sapere gli ultimi argomenti di un account che seguite su Twitter. Niente di più facile, basta fare una domanda del tipo: “Cosa dice Lady Gaga”, “Cosa dice La Zanzara”, “Mostra i tweet di xxxx”, ecc. Per postare un tweet basta dire: “Posta su twitter xxx” e confermare includendo eventualmente la posizione menzionare una persona dai contatti, aggiungere hashtag, ecc. Lo stesso si può fare anche con Facebook: “Posta su Facebook… “.

Notizie

Se non volete essere sempre gli ultimi a sapere le cose basta chiedere “Dimmi le notizie dell’ultim’ora” e sarete accontentati.

Rilassiamoci un po’

Cose divertenti

Da provare domande del tipo: “Come ti sembro?”, “Chi è il tuo attore preferito?”, “Consigliami un film”, “Consigliami una ricetta”, “Credi in Dio?”, “Consigliami un orologio”, “Se non sai zitta compro un Samsung”, “Siri recita una poesia”, “Racconta una storia”, “Qual è il miglior telefono in commercio”

