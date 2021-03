Bluetti EP500 & EP500Pro, sistemi di accumulo ad energia solare ricaricano anche l’auto

EP500 & EP500Pro sono i nomi di due UPS/sistemi ad accumulo di energia solare presentati su Kickstarter (il sito che finanzia progetti creativi) da Bluetti, una società che lavora nell’ambito dell’energia rinnovabile. L’idea per questi due sistemi di accumulo ha superato in breve tempo l’obiettivo dei fondi richiesti dagli ideatori e nel momento in cui scriviamo ha raccolto oltre 1,6 milioni di dollari, un record altissimo nel suo genere, lasciando indietro altri prodotti concorrenti.

EP500 e EP500 Pro (qui i dettagli) vantano una batteria litio LiFePO4 da 5100Wh e inverter sinusoidale puro con batteria da 2000W (3000W per EP500Pro), in grado di fornire la corretta tensione a tutta una serie di dispositivi. I gruppi in questione vantano un sistema split-phase, possibilità di funzionamento con protezione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, plug-and-play e oltre 6000 cicli di ricarica.

EP500 è indicato come una alternativa “smart” al classico generatore di corrente a benzina, con diversi vantaggi: non produce fumi ed è silenzioso; non produce emissioni nocive riducendo le emissioni di CO2 ed è utilizzabile all’interno e all’esterno. Offre 240v/4000W di energia utilizzabile anche con macchinari per lavori pensati, incluse asciugatrici, apparecchi per il riscaldamento dell’ambiente, condizionatori d’aria e stufe elettriche.

EP500 è indicato come un comodo generatore d’emergenza. Con 2000W (3000W per l’EP500 Pro) e potenza attiva con picchi fino a 4800W (6000W per l’EP 5000 Pro) è in grado di assicurare energia per diversi giorni o lunghi viaggi di campeggio e simili. Le batterie di entrambi i modelli arrivano a 5100 Wh, sono basate sulle celle della batteria LiFePO4, indicate come ultra resistenti e sicure con una durata fino a 6000 cicli.

Rispetto ad altri prodotti già vista in questo campo, l’EP500 e l’EP500 Pro sono specificatamente pensati per casa e hanno la peculiarità di disporre di quattro ruote di trasporto scorrevoli: si può in altre parole disporre di una centrale elettrica plug and play che, quando necessario, è possibile spostare facilmente nella posizione desiderata. Da sottolineare la possibilità di ricarica anche con energia solare e AC contemporaneamente, offrendo fino a 1800W (4000W per la versione pro) e di caricare il pacco batteria molto velocemente.

L’unità base pesa circa 81,4 kg e ha grosso modo le dimensioni di un purificatore d’aria domestico; il peso non è un problema giacché, come indicato, prima è possibile spostarla sfruttando le 4 ruote poste alla base.

Il funzionamento è plug-and-play: basta collegarlo alle prese a muro e attivare la modalità UPS. Il Bluetti Home Integration Kit consente di monitorare e operare da remoto, permettendo di controllare le unità da app per dispositivi mobile, verificando e regolando le impostazioni anche a KM di distanza.

La potenza di uscita nominale dell’inverter CA di 2000/3000 watt continui è più che sufficiente per alimentare senza problemi vari apparecchi in casa. Usando la “Split Phase Box” è possibile collegare due EP500 / Pro in serie e raddoppiare la potenza e la capacità nominali.

Le prime unità si possono avere a partire da 3159$ (+spese di spedizione); le consegne sono previste da agosto. La garanzia è di 3 anni e il supporto garantito a vita. Volendo è possibile estendere la garanzia fino a cinque anni. Ordinando più unità, il prezzo diminuisce.