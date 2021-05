PDFMarkz di Markzware converte i PDF in file IDML e altri formati

Gli sviluppatori di Markzware hanno rilasciato PDFMarkz, terza applicazione di della linea “Markz” del produttore. Si tratta di un’applicazione indipendente che permette di visualizzare PD, visualizzare informazioni sugli stessi ma soprattutto esportare i PDF in file IDML o “InDesign Markup Language”, formato che può essere aperto con Adobe InDesign CS4 e versioni successive. I file IDML possono essere importati in altre applicazioni di desktop publishing, permettendo di condividere i PDF, editarli o cambiare il loro aspetto. PDFMarkz può anche convertire le annotazioni PDF in IDML, visualizzabili con InDesign 2019 e nuove versioni.

Chuck Geschke, co-fondatore di Adobe e una leggenda nel mondo del formato PDF, nel 2011 ha spiegato che Acrobat ha permesso di “democratizzare” contenuti di milioni di pagine PDF, permettendo di convertirli in vari tipi di documenti per la modifica e il riutilizzo. Tra i possibili formati nei quali è possibile convertire i PDF ci sono: Adobe InDesign, Adobe Illustrator, QuarkXPress e Affinity Publisher.

PDFMarkz permette, tra le altre cose, di esportare singole pagine di un documento in formati quali PNG, JPG, TIFF e altri ancora. È possibile condividere parti di un PDF (es. una determinata pagina) con vari metodi, incluso l’invio via mail o la pubblicazione sui social.

Usando PDFMarkz (qui i dettagli) è possibile aprire automaticamente i PDF direttamente in Adobe InDesign, Affinity Publisher, QuarkXPress, Adobe Illustrator e Acrobat. Sono disponibili varie automazioni per flussi di lavoro con varie applicazioni. Il software include anche script che è possibile installare in Adobe InDesign per richiamare PDFMarkz dall’applicazione.

I requisiti minimi per usare PDFMarkz sono: macOS 10.12 o seguente, almeno 4GB di memoria RAM, un monitor con risoluzione 1024×768 e una connessione internet.

Il prezzo di listino (il software si acquista direttamente dal sito del produttore) è di 199$ per la versione in abbonamento (12 mesi) o di 299$ per la licenza perpetua (senza scadenza).