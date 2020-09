ZTE presenta Axon 20 5G, lo smartphone con la fotocamera sotto display

Nessun notch, e nessun disturbo sul frontale, nemmeno il foro su schermo per la fotocamera. Ancora, nessuna fotocamera a scomparsa o ribaltabile. Questa è l’idea che dovrebbe star dietro al prossimo smartphone ZTE Axon 20 5G, che vanterà una camera selfie sotto schermo.

Il terminale è ancora senza prezzo e data di rilascio, ma le caratteristiche sono già note. Proporrà uno schermo Full HD+ con tecnologia OLED da 6,92 pollici con un formato ridotto di 20,5:9, una frazione più ampia del cinematografico Xperia 1 ii di Sony, e vanterà il supporto alla profondità di colore a 10 bit e tutta la gamma di colori DCI-P3.

Quanto all’aspetto più intrigante, ovvero quello multimediale, Axon 20 5G proporrà una camera composta da ben 5 diverse tecnologie. Il primo strato sarà di un “materiale speciale” che, attraverso una combinazione di pellicola organica e inorganica, consentirà a molta luce di confluire all’interno del sensore. Il secondo e il terzo componente sono un azionamento a doppio controllo e un “circuito di pilotaggio unico” che lavorano in tandem per “sincronizzare il display” ed evitare interferenze. Il sistema utilizza anche una “matrice speciale” che mantiene i pixel e, per estensione, le prestazioni di visualizzazione coerenti durante il passaggio dalla fotografia all’uso regolare. Infine, ZTE ha creato uno speciale algoritmo per migliorare le foto della fotocamera sotto display.

Al momento, ZTE non ha condiviso alcun filmato del telefono in azione, né foto. Non è l’unico produttore a lavorare su un terminale con questa particolare tecnologia: già Oppo e Xiaomi hanno promesso di lanciare un dispositivo con una fotocamera sotto il display entro l’anno prossimo.

I primi sforzi di Oppo non sono stati perfetti, mentre le promesse di Xiaomi hanno sicuramente incuriosito i più. A livello di specifiche tecniche Axon 20 5G non sarà un top di gamma su tutti i fronti: utilizzerà lo Snapdragon 765G pronto per il supporto 5G di Qualcomm, disponibile anche su OnePlus Nord, Motorola Edge, LG Velvet e Nokia 8.3 5G.

In un comunicato stampa, ZTE ha confermato che il terminale avrà uno spessore di 7,98 mm, praticamente identico al Galaxy S20 di Samsung, e sarà alimentato da una batteria da 4220 mAh con supporto alla ricarica rapida da 30W. La parte posteriore del terminale ospita una fotocamera principale da 64 megapixel in grado di riprodurre video 4K a 60 fotogrammi al secondo, oltre a clip HDR e “scene super notturne”.

Al momento non ci sono dettagli sulla RAM, sullo spazio di archiviazione, sulla ricarica wireless o sulla resistenza all’acqua. Si sa, però, che quando il terminale arriverà sul mercato, sarà disponibile in nero, blu, viola e arancione.