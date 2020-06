Sky WiFi, arriva la Fibra di Sky a partire da 29.90 euro al mese

Sky presenta la sua nuova Fibra, al momento riservata in anteprima ai clienti di Sky, ma che quasi certamente verrà allargata e proposta a breve anche per un pubblico più ampio, anche se il colosso punterà a raggruppare pay per view al servizio di connettività internet.

Ecco i prezzi dei vari abbonamenti e le caratteristiche di questa nuova linea.

La fibra di Sky propone velocità di navigazione fino alla velocità massima di 1 Gb/s, con l’offerta disponibile solo su aree coperte da tecnologia FTTH, e che si potranno verificare direttamente sulle pagine esistenti.

Sky parla di questa nuova proposta, come di un “wifi intelligente”, con la presenza dello Sky Wifi Hub che elabora i dati che riceve dall’ambiente e dai dispositivi connessi, e invia il segnale ottimizzato per ciascuno di questi. La società ha anche pensato alle case di grandi dimensioni, offrendo anche i servizi Ultra Wifi e gli Sky Wifi Pod, grazie ai quali è possibile portare il massimo della copertura su una superficie di casa più vasta.

Al momento sono tre le offerte Sky Wifi, che possono attivare in anteprima i clienti Sky. La prima è quella chiamata “Smart”, che offre la navigazione Fibra fino a 1Gb/s, lo Sky Wifi Hub, chiamate a consumo e attivazione inclusa a 29,90 euro al mese, con i primi 3 mesi di Sky inclusi.

Il pacchetto Ultra, invece, è quello dedicato a chi possiede case più grandi, e oltre a proporre quanto incluso nell’offerta Smart, gode dello Sky Wifi Hub intelligente con Ultra Wifi, ma necessità di un costo di attivazione di 50 euro, in promo rispetto al listino di 99,99 euro. L’Ultra Wifi incluso permette di avere la migliore esperienza wifi anche nelle case più grandi superiori ai 120 mq, o che si articolano su più piani. Questo grazie a due o più Sky Wifi Pod, dispositivi che portano la rete wifi in tutta la casa. Il canone mensile, in questo caso, è di 32,90 euro.

L’ultima delle proposte è quella chiamata Ultra Plus. Oltre ad includere quanto previsto dall’offerta Ultra, questa tipologia di abbonamento offre anche chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali, con la stessa attivazione una tantum di 50 euro, ma un canone mensile di 37,90 euro, sempre con i 3 mesi di Sky offerti.

Per verificare la copertura di Sky WiFi, e per aderire all’offerta, il link da cui partire è il seguente. Per tutte le notizie che ruotano attorno al mondo di Sky il link da seguire è il seguente.