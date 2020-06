Google Duo su web ora supporta chat video a 32 persone

Anche Google Duo, come tutte le altre app di messaggistica ha goduto di un incremento dell’utenza attiva, per via della pandemia e della necessità di amici e parenti di videochiamarsi a distanza. Google, allora, ha ben pensato di aggiornare l’app; già a maggio, la versione web dell’app ha beneficiato di una modalità familiare con effetti AR simili a Snapchat e diversi doodle per rendere le chat video più divertenti per i bambini. Adesso, Google ha potenziato la capacità di Duo: quando si utilizza il web client, si potranno effettuare videochiamate fino a 32 persone.

L’aggiornamento a Duo si sta diffondendo con l’ultima versione di Chrome, afferma il responsabile della suite di comunicazione di Google, Sanaz, Ahari Lemelson, tramite Twitter.

Questa è la seconda volta nell’anno che Duo ha aumentato il numero massimo di partecipanti alle videochiamate; a marzo, si era ampliato da 8 a 12. Il nuovo aggiornamento offre adesso all’app di chat video di Google la stessa capacità di FaceTime. È ancora più limitato rispetto al rivale Skype che consente videochiamate di gruppo fino a 50 persone, ma è comunque un numero piuttosto sufficiente per la maggior parte degli utilizzi domestici.

In questo modo Google sta tentando di distogliere l’attenzione da Zoom, che è stato uno dei principali protagonisti nel settore delle videochiamate durante questa pandemia, anche se non sono mancate preoccupazioni sulla privacy, che ha minato l’attendibilità della piattaforma, lasciando Duo, e altre app, come valide alternative nelle preferenze degli utenti.

