I prezzi di Playstation 5 avvistati su Amazon sono una sorpresa

Finora Sony ha svelato praticamente tutto della nuova console che arriverà in due modelli con e senza unità ottica, i controller e anche i suoi accessori dedicati, manca solamente l’indicazione dei prezzi di Playstation 5. Su questo punto saliente la multinazionale giapponese finora non si è espressa, salvo suggerire che l’importo richiesto non sarà contenuto, indicazione che osservatori e appassionati hanno interpretato come un possibile prezzo superiore a quello di lancio di Playstation 4 che lo ricordiamo era di 399 euro o dollari nel novembre del 2013.

Sono cominciate così a circolare le prime ipotesi sui prezzi di Playstation 5, nella speranza che il modello Digital senza lettore ottico, sarà proposto a un prezzo più abbordabile per il grande pubblico, anche se una console completamente priva di lettore ottico sembra l’inizio della fine dei negozi fisici di videogiochi e delle grandi catene specializzate. Per tutte queste ragioni i primi potenziali prezzi di Playstation 5 avvistati su Internet lasciano ben sperare, perché risultano sostanzialmente in linea con quelli del modello precedente al lancio.

L’indicazione dei possibili prezzi della nuova console Sony che arriverà entro quest’anno è segnalata da Ben Geskin, noto leaker che spesso fornisce anticipazioni su nuovi prodotti Apple e degli altri principali costruttori. Una schermata catturata su Amazon in Francia pubblicata su Twitter indica che i prezzi di Playstation 5 in edizione standard è di 499 dollari, mentre Digital Edition senza lettore ottico è di 399 euro. La conversione in dollari risulterebbe invece leggermente più costosa per gli utenti USA. Rispettivamente a 565 dollari e 450 dollari, quindi in entrambi i casi oltre i 399 dollari al lancio di Playstation 4.

PlayStation 5 Price: 499€? Digital Edition: 399€? Not bad 👌 pic.twitter.com/JMA3Mj39U5 — Ben Geskin (@BenGeskin) June 16, 2020

Trattandosi di prezzi pubblicati ancora prima di un annuncio ufficiale di Sony al riguardo, devono comunque essere accolti con un po’ di cautela. La speranza rimane, ma meglio pazientare ancora un po’ in attesa di un nuovo annuncio del costruttore.

