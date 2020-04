NOW TV, abbiamo provato il servizio in streaming di Sky: ecco come va

In questo periodo di quarantena forzata lo streaming online – soprattutto video – è fra i servizi che hanno incrementato maggiormente il loro mercato: la necessità di rimanere in casa ha concesso più tempo libero alle persone, che possono approfittare dei loro divani per godersi contenuti di intrattenimento che prima avrebbero consumato ore preziose, solitamente dedicate ad altre attività.

Macitynet ne ha approfittato per provare NOW TV, il servizio in streaming di Sky. Ecco le nostre impressioni.

Offerta NOW TV

Come anticipato, NOW TV è il servizio video in streaming di Sky, diretto rivale di altri concorrenti fra cui possiamo sicuramente citare TV Apple, Netflix, Infinity, DAZN e Prime Video di Amazon.

NOW TV consente dunque di abbonarsi ed accedere on demand a tutti i contenuti disponibili sui canali satellitari di Sky senza dover sfruttare il decoder, ma utilizzando semplicemente una connessione online e un dispositivo compatibile.

Oltre ai contenuti on demand è possibile osservare anche le trasmissioni in onda, seguendo la programmazione del palinsesto Sky.

L’offerta è suddivisa in diversi pacchetti, 6 nel momento in cui scriviamo:

Serie TV In HD e Intrattenimento a 9.99 euro al mese (con prova gratuita per 14 giorni);

Cinema In HD a 9.99 euro al mese (con prova gratuita per 14 giorni);

Serie TV e Intrattenimento + Cinema In HD a 14.99 euro al mese (con prova gratuita per 14 giorni);

1 Mese di Sport in Super HD a 29.99 euro al mese

7 Giorni di Sport in Super HD a 14.99 euro al mese

1 Giorno di Sport in Super HD a 9.99 euro al mese

In tutti i casi l’abbonamento si può disdire in qualsiasi momento e si possono associare fino a 4 dispositivi; i contenuti cinema e intrattenimento possono essere fruiti su 2 dispositivi in contemporanea, mentre i contenuti sportivi su un solo dispositivo alla volta.

Manca purtroppo la possibilità di visionare serie TV e cinema in 4K, opzione non presente fra quelle disponibili.

Le offerte NOW TV possono essere fruite su computer con l’apposito player per Mac e PC, via app su dispositivi iOS e Android, sulle smart TV compatibili, via Chromecast, su console Xbox One e One S, e PlayStation 4, Vodafone TV, Tim Box e attraverso l’apposita Smart Stick NOW TV.

Purtroppo non è disponibile l’applicazione per l’Amazon Fire Stick, mentre le app per iOS e Android consentono di scaricare i contenuti sul dispositivi per poterli poi visionare anche offline.

I prezzi sono abbastanza allineati alla concorrenza, mentre vale la pena notare come il prezzo d’ingresso (9.99 euro al mese) sia inferiore rispetto al prezzo di un abbonamento al servizio satellitare di Sky, che nel momento in cui scriviamo parte dai 19.99 euro al mese.

Contenuti

Noi abbiamo testato il servizio attraverso Google Chromecast, l’applicazione Android e provando il pacchetto Serie TV In HD e Intrattenimento a 9.99 euro al mese.

Il punto di forza di NOW TV è probabilmente legato all’esclusività dei suoi contenuti. Alcune delle serie più popolari degli ultimi anni sono infatti disponibili esclusivamente su Sky e quindi fruibili attraverso NOW TV.

Fra queste non possiamo non citare l’acclamata serie Il Trono di Spade, riproposto sulla piattaforma proprio a partire dallo scorso 26 marzo, la serie sci-fi Westworld, Chernobyl, True Detective, Walking Dead e moltissime altre, cui si aggiunge un nutrito numero di film che raggiungono la piattaforma prima rispetto agli altri servizi di streaming.

Interessanti i contenuti originali di intrattenimento esclusivi su Sky, come la serie 4 Ristoranti, MasterChef Italia o Italia’s Got Talent.

Inoltre i pacchetti sport (in questo momento sospesi per via dell’emergenza COVID-19) offrono anch’essi moltissimi eventi sportivi ed in questo caso la concorrenza è molto limitata, con il solo DAZN a rappresentare una “minaccia” per NOW TV.

Dal punto di vista dei contenuti dunque nulla da eccepire: probabilmente quello di Sky è uno dei cataloghi più interessanti per qualunque appassionato di serie TV, cinema o sport.

App NOW TV

L’applicazione di NOW TV è purtroppo mediocre: dispone di un menù completo che permette di navigare all’interno di tutti i contenuti disponibili (anche quelli non inclusi nel proprio abbonamento), offrendo menù di navigazione intuitivi, una funziona di ricerca efficace e opzioni di suggerimento di contenuti interessanti per l’utenza.

Come accennato è possibile scaricare i contenuti in locale, per poterne fruire quando non è disponibile una connessione online.

L’applicazione si integra nativamente con il Chromecast di Google, il dispositivo con cui ne abbiamo testato le performance su TV. Nell’utilizzo reale l’applicazione NOW TV evidenzia tutti i suoi limiti e si dimostra molto meno convincente di servizi concorrenti, soprattutto rispetto a Netflix.

Utilizzando una connessione nominale da 30 Mb/s per la serie Il Trono di Spade, oltre a tempi di caricamento prolungati, abbiamo notato che l’app fatica nella maggior parte delle occasioni a mantenere costante una qualità video HD, con sensibili cali di risoluzione – cosa che avviene molto più raramente (praticamente quasi mai) per i contenuti di Netflix – cui si sommano non rari crash dell’applicazione.

Con buona probabilità gli algoritmi che regolano l’erogazione di dati lungo la banda di Netflix sono in grado di ottimizzare meglio la disponibilità di banda, aspetto che rende la riproduzione Netflix qualitativamente superiore a NOW TV.

Altra problematica che abbiamo riscontrato è il pressapochismo nella traduzione delle serie (sempre Il Trono di Spade) visionando il contenuto in lingua originale con i sottotitoli: alcune frasi vengono saltate a piè pari e non sono disponibili, anche se non è ben chiaro il motivo.

Mancano molte altre funzioni presenti per la concorrenza, come la possibilità di saltare la sigla iniziale, saltare all’episodio successivo e la mancanza di un’opzione multi-utente.

Questi limiti inficiano senza dubbio il piacere della fruizione dei contenuti.

Conclusioni

Dopo averlo provato il nostro giudizio su NOW TV non può che essere duplice.

Da una parte il servizio offre una lista di contenuti di grande qualità e popolarità: alcune delle serie più famose ed acclamate in tutto il mondo sono disponibili solo sulla piattaforma di Sky.

Il catalogo Sky è sicuramente da 10 e lode ed abbonarsi a NOW TV è l’unico modo per poter godere di tutti contenuti disponibili (dallo sport alle serie TV) senza dover passare attraverso la più costosa offerta satellitare.

Purtroppo il rovescio della medaglia riguarda l’applicazione stessa, assolutamente inadeguata a rendere piacevole l’esperienza, penalizzata da lacune evidenti (opzioni assenti e mancanza di 4K per cinema e serie tv) e da performance al limite dell’accettabile.

La discriminante riguarda dunque esclusivamente l’interesse che un utente può nutrire per i contenuti disponibili su NOW TV: se buona parte dei contenuti presenti nel catalogo Sky vi lasciano indifferente, considerata la mediocrità dell’applicazione a nostro giudizio potete anche evitare NOW TV.

Se invece avete sempre sognato una maratona davanti alla TV godendovi tutte le stagioni de Il Trono di Spade, allora potrete farlo solo su NOW TV. A quel punto non vi resta che turarvi il naso e accontentarvi del loro servizio.

Per visitare il sito ufficiale di NOW TV potete cliccare questo link diretto.