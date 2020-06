SMA 360, l’app per gli specialisti del fotovoltaico

Un’app per gli specialisti del fotovoltaico: è SMA 360°, dedicata a installatori e tecnici specializzati del settore e attraverso la quale potranno proporre facilmente le varie soluzioni disponibili ai clienti ma anche risolvere eventuali guasti negli impianti.

Uno strumento insomma che cerca di semplificare le cose mettendo a disposizione tutto ciò di cui si può aver bisogno (da qui il nome “trecentosessanta gradi”): dalla simulazione alla progettazione, passando per la messa in servizio, per il monitoraggio dell’impianto e l’invio di notifiche automatiche in caso di guasto. Un’app quindi per gestire l’impianto ed averne il controllo sul palmo della mano, ma anche uno strumento di convergenza tecnologica tra il fotovoltaico e tutte le altre tecnologie, come ad esempio, i sistemi di riscaldamento e raffrescamento, la ventilazione e la mobilità elettrica.

La digitalizzazione dell’approvvigionamento di energia sta infatti dando vita a opportunità commerciali che richiedono approcci innovativi e sempre più “customer centric”, fornendo strumenti in grado di semplificare monitoraggio, messa in funzione e servizio «Con la digitalizzazione del settore energetico stiamo entrando nel futuro dell’energia.

Il fotovoltaico ha un ruolo centrale, se si considera che può essere a pieno titolo considerata la fonte di energia economicamente più vantaggiosa e di rapida adozione» racconta Valerio Natalizia, Regional Manager SMA South Europe nel presentare l’app «Per sfruttarne appieno il potenziale, dobbiamo collegare il fotovoltaico a soluzioni di accumulo, mobilità elettrica e altri settori, integrandoli in un sistema complessivo. Con SMA 360° vogliamo supportare gli installatori con tempi ridotti e un’assistenza di qualità: gli offriamo insomma una maggiore rapidità in tutte le fasi di intervento con l’obiettivo di incrementare la loro competitività e consentiamo loro di fornire ai clienti il miglior servizio e i migliori prodotti disponibili sul mercato».

L’app SMA 360°, disponibile gratuitamente su App Store per iPhone e sul Play Store per i dispositivi Android, consente ai professionisti del fotovoltaico di avere sempre a portata di mano tutti i dati dell’impianto. Permette di gestire dallo smartphone o dal tablet tutti i passi, sin dalla pianificazione dell’impianto in cui vengono rilevati i dati di consumo del cliente e si effettua la simulazione dei consumi energetici e del potenziale risparmio, per passare alla fase di messa in servizio dell’inverter tramite scansione del QR code e di monitoraggio, nonché l’analisi e prevenzione rapida dei guasti mediante il servizio di assistenza tecnica.

Il prossimo passo sarà l’app per i privati – spiega Natalizia – che sarà disponibile da luglio: consentirà il controllo digitale di tutti i dispositivi che all’interno dell’abitazione producono energia e la utilizzano, compresi sistemi di accumulo e veicoli elettrici, per rivelare potenziali di risparmio energetico e riduzione dei costi «In un futuro prossimo l’approvvigionamento di energia sarà decentralizzato, rinnovabile, completamente digitale e interconnesso. In quanto fonte di energia economicamente più vantaggiosa, il fotovoltaico ha un ruolo essenziale in questa trasformazione».