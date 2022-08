Google declassa click farm e aggregatori per migliorare le ricerche

Google si sta impegnando per declassare i contenuti di bassa qualità, specie quelli ottimizzati per piacere agli algoritmi dell’azienda in modo da generare traffico e nulla più. Nei prossimi mesi – spiega l’azienda – verranno implementati diversi aggiornamenti al sistema volti a rendere più facile il rintracciamento di contenuti utili e creati più per soddisfare le persone che gli algoritmi.

Intanto in questi giorni l’azienda sta rilasciando quello che chiama Helpful Content Update, un aggiornamento progettato per eseguire il downgrade di contenuti non originali o ritenuti di bassa qualità e che in particolare mira a far emergere materiali educativi di migliore qualità insieme ai contenuti di intrattenimento, quelli dedicati agli acquisti e al mondo della tecnologia considerati più utili.

Ad esempio se una persona sta cercando informazioni di un nuovo film, tra i risultati di ricerca avrà maggiori probabilità di trovare informazioni autentiche e recenti piuttosto che le recensioni che non portano a nulla. In generale l’obiettivo è quello di far emergere più risultati che contengano approfondimenti di qualità e Google ritiene di avere gli strumenti adatti che perfezioneranno il sistema di ricerca nel corso del tempo.

Da tempo la società elenca alcune indicazioni utili per aumentare la priorità dei contenuti nei confronti del motore di ricerca esortando blogger, giornali e siti web a pubblicare contenuti che fossero pensati per accontentare le persone e che rispettassero le migliori pratiche SEO. Tra le tante, si suggerisce di tenere a mente tutte quelle notizie che potrebbero interessare le persone e per le quali si è in grado di offrire una conoscenza diretta e approfondita di quel determinato argomento.

Consiglia anche di evitare quei contenuti ampiamente “automatizzati” o di scrivere qualcosa tenendo a mente di dover raggiungere un determinato numero di parole per far contenti gli algoritmi. Anche l’eliminazione dei contenuti “inutili” aiuta nella scalata verso i piani alti delle ricerche.

Google sta lavorando anche ad un altro aggiornamento per il motore di ricerca che farà emergere le recensioni di prodotti originali e di alta qualità, allacciandosi ad una serie di aggiornamenti lanciati l’anno scorso e che mirava più o meno a fare la stessa cosa.