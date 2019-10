Google vuole comprare Fitbit per sfidare Apple Watch

La voce era già circolata a fine settembre ed ora ritorna: Google vuole comprare Fitbit per entrare direttamente nel mercato degli indossabili e competere con Apple Watch, dispositivo che domina il settore. Anche se gli ultimi risultati trimestrali di Google e Fitbit non brillano, le quotazioni dei due titoli in borsa sono in aumento, trainati dalle indiscrezioni sulle trattive segrete in corso.

Anche se il fatturato di Alphabet è aumentato del 20% rallenta il profitto operativo che dal 26% dello stesso periodo dello scorso anno ora segna 23%: gli analisti prevedevano un profitto per azione di 12,42 dollari per azione, contro i 10,12 dollari effettivamente registrati. Ciò nonostante la quotazione del titolo Alphabet in borsa è aumentato di quasi il 2%.

La notizia che Google vuole comprare Fitbit ha scatenato un imponente rialzo in borsa per le azioni del costruttore di smartwatch. Anche se a luglio la società ha rivisto al ribasso le previsioni per l’anno in corso, a causa di vendite inferiori al previsto, le indiscrezioni che circolano hanno provocato un balzo in borsa di oltre il 18%.

La quotazione del titolo Fitbit è stata sospesa per eccesso di rialzo nel corso della giornata di ieri: quando a fine giornata sono stati ripresi gli scambi l’aumento registrato è stato del 30,5%. L’aumento di valore della società in borsa è stato di oltre 330 milioni di dollari, portando la capitalizzazione a quasi 1,5 miliardi di dollari.

Google fornisce il sistema operativo Wear OS per indossabili a costruttori di smartwatch come Fossil e altri, ma non è presente direttamente in questo mercato con suoi dispositivi. L’acquisizione di Fitbit permetterebbe ad Alphabet di entrare più velocemente sul mercato e di competere con Apple Watch. Le trattative in corso sono confermate anche da CNBC ma nel momento in cui scriviamo non è ancora trapelato l’ammontare dell’offerta di acquisto e soprattutto non è ancora chiaro se l’operazione verrà completata.

Gli indossabili Fitbit puntano molto sulle funzioni dedicate a salute e benessere dell’utente, oltre a quelle per lo sport: oltre a passi e calorie bruciate, rilevano la distanza percorsa, scale e piani, battito cardiaco e monitoraggio della qualità del sonno. Sulla base di tutti i dati raccolti i dispositivi Fitbit offrono consigli, routine quotidiane e suggerimenti per migliorare il benessere, il riposo: negli USA e in futuro in arrivo anche in altri paesi, Fitbit Premium in abbonamento mette a disposizione un vero e proprio trainer personale che segue l’utente in ogni aspetto legato a salute, sport, dieta e sonno con consigli mirati e programmi guidati.

In questa pagina la recensione di Fitbit Versa 2. Invece per sapere tutto di Apple Watch rimandiamo a questo approfondimento sull’ultimo modello Apple Watch Serie 5.