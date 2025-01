CES 2025, lo smart monitor M9 con l’AI e gli altri display di Samsung

Pubblicità

Samsung Electronics ha presentato la lineup 2015 dei propri Smart Monitor, Odyssey Gaming Monitor e ViewFinity Monitor, che verranno mostrate all’evento First Look del produttore nell’ambito del CES 2025 di Las Vegas il prossimo 5 gennaio.

Smart Monitor M9, intrattenimento e IA

Lo Smart Monitor M9 (modello M90SF) introduce funzioni AI e integra migliorie pensate per l’intrattenimento e l’interattività grazie all’adattamento intelligente delle immagini e alle funzioni di ricerca.

Il produttore lo presenta come il primo monitor a integrare l’intelligenza artificiale sul dispositivo, M9 vanta “AI Picture Optimizer”, funzionalità (disponibile solo quando è collegato al computer)) che analizza i segnali di ingresso per determinare il tipo di contenuto visualizzato, come giochi, video o applicazioni di produttività, regolando automaticamente le impostazioni del display per ottenere la migliore esperienza visiva.

Per i giocatori, l’intelligenza artificiale si spinge oltre, riconoscendo il genere di gioco in corso e regolando le impostazioni dell’immagine promettendo “un’esperienza ottimale e coinvolgente per ogni stile di gioco” .

M9 incorpora anche “4K AI Upscaling Pro”, che sfrutta l’elaborazione AI e le reti neurali per lo scaling dei contenuti a bassa risoluzione fino alla qualità 4K3. Analizzando i segnali di ingresso e i dati di immagine esistenti, questa funzione promette “immagini cristalline con dettagli migliorati, indipendentemente dalla risoluzione originale”.

Il monitor è dotato di un display OLED 4K da 32” con VESA DisplayHDR True Black 400 Il design sottile, è il il supporto Easy Setup, consentono organizzare facilmente lo spazio di lavoro; la fotocamera 4K integrata è utile anche per le funzioni di videoconferenza.

Samsung Odyssey, un monitor gaming OLED 4K da 27” e uno schermo OLED con frequenza di aggiornamento di 500Hz

La serie di monitor gaming Odyssey si arrichisse dei modelli 2025 Odyssey OLED G8 e G6.

Odyssey OLED G8 (modello G81SF) è indicato come il primo monitor gaming OLED da 27” 4K (3.840 x 2.160) al mondo. Lo schermo vanta 165 PPI (pixel per pollice) con una frequenza di aggiornamento di 240 Hz.

Odyssey OLED G6 (modello G60SF) è indicato comeil primo schermo OLED a garantire una frequenza di aggiornamento di 500Hz su schermo QHD (2.560 x 1.440), con ovvii vantaggi per i giocatori in termini diu fluidità.

Entrambi i modelli offrono un tempo di risposta di 0,03 ms (GTG) per una visualizzazione fluida e gameplay nitido, anche in ambienti di gioco frenetici. Supportano inoltre AMD FreeSync Premium Pro e sono compatibili con NVIDIA G-Sync, consentendo di fornire immagini fluide con meno tear e sfarfallii.

La tecnologia VESA DisplayHDR True Black 4004 vanta “neri ricchi senza bloom o color bleed”, mentre gli schermi OLED Glare Free consentono la riduzione di riflessi e bagliori che potrebbero distrarre dall’attività che si sta svolgendo.

Al CES Samsung presenta anche il monitor da gioco Odyssey 3D (modello G90XF) da 27”. Grazie alla lente lenticolare applicata alla parte anteriore del pannello e alla telecamera stereo frontale, Odyssey 3D promette “un’esperienza 3D personalizzabile” senza bisogno di occhiali 3D separati. Può anche aggiungere una profondità ai contenuti, utilizzando l’IA per analizzare e convertire i video 2D in 3D.

ViewFinity S8 per produttività e creatività

ViewFinity S8 da 37” (modello S80UD) è indicato come “il più grande monitor 4K 16:9 disponibile al momento”. Il suo schermo è circa il 34% più ampio del modello precedente ed è indicato come ideale per “massimizzare la produttività, l’immersione e l’efficienza”.

I supporto alla gamma di colori sRGB 99% sullo schermo 4K (3.840 x 2.160), permette al ViewFinity S8 di ottenere la rappresentazione dei colori e la luminosità utili agli utenti professionali per lavorare al meglio.

Il modello 2025 ViewFinity S8 è certificato da TÜV Rheinland 6 come “Ergonomic Workspace Display”, per il il design ergonomico che migliora l’immersione nel lavoro, l’efficienza delle attività e la produttività. Una tecnologia denominata “Intelligent Eye Care”, certificata TÜV 7, promette di ridurre l’affaticamento degli occhi, anche durante l’uso prolungato, regolando la temperatura del colore in base all’illuminazione dell’ambiente. La modalità Eye saver e la funzione flicker-free promettono inoltre di proteggere gli occhi dall’affaticamento.

Dotato di un supporto per l’installazione, ViewFinity S8 vanta anche n KVM8 integrato, che consente id trasforma il monitor in un’unica stazione di comando per lavorare in multitasking su diversi dispositivi, con un solo un mouse e una tastiera. I dispositivi possono inoltre essere collegati e ricaricati allo stesso tempo, grazie alla connessione USB-C da 90 W, che consente di gestire rapidamente tutti gli accessori di cui l’utente ha bisogno.

I prezzi non sono stati ancora indicati.